Koronavirüs Siirtte 3 köy ve 5 mezra karantinaya alındı
TÜRKİYE

Siirt'te 3 köy ve 5 mezra karantinaya alındı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı 3 köy ve 5 mezrada koronavirüs vakası tespit edilmesiyle karantina uygulaması başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Karantinaya ilişkin Siirt Valiliği açıklama yaptı.
Karantinaya ilişkin Siirt Valiliği açıklama yaptı.


Şirvan ilçesine bağlı 3 köy ve 5 mezra, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karantinaya ilişkin Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü merkezi ve köye bağlı Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat mezraları, Kesmetaş köyü merkezi ve Bistan mezrası ile Oya köyünde koronavirüs salgını nedeniyle pozitif vakaların ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 11- 25 Nisan 2020 tarihleri arasında 14 günlük karantinaya alınmıştır. Koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, Şirvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca oy birliğiyle karar verilmiştir. Adı geçen 3 köy ve 5 mezrada sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.

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