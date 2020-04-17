Koronavirüs Silahlı çeteler yol kesiyor Protestocular ekonomik darboğazın koronavirüsten daha fazla insan öldürdüğünü iddia etti
DÜNYA

Silahlı çeteler yol kesiyor: Protestocular ekonomik darboğazın koronavirüsten daha fazla insan öldürdüğünü iddia etti

ABD’de Kovid- 19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bini aştı. Tedbirler konusunda Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasındaki anlaşmazlık ise gerilim ve kutuplaşmayı tırmandırıyor. Michigan’da Demokrat valinin sokağa çıkma yasağına uymayan silahlı bir grup parlamento önünde gövde gösterisi yaptı, araçlarıyla yolları kapattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs önlemlerini protesto etmek amacıyla otomatik silahlı eylemcilerin Michigan eyalet parlamentosu önünde toplanması şoka sebep oldu.
Koronavirüs önlemlerini protesto etmek amacıyla otomatik silahlı eylemcilerin Michigan eyalet parlamentosu önünde toplanması şoka sebep oldu.

ABD’nin Michigan eyaletinde, yeni tip koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde, Demokrat Partili Vali Gretchen Whitmer’in sokağa çıkma yasağını protesto etmek amacıyla, çoğu ABD Başkanı Donald Trump taraftarı binlerce Michiganlı yarı otomatik silahlarıyla protesto gösterisi düzenlendi, araçları ile eyalet başketinin anayollarını kapadı. Amerikan gazetesi Washington Examiner’ın haberine göre “Operation Gridlock” adını verdikleri eylemle sokağa çıkma yasağını delen Cumhuriyetçi Parti ve aşırı sağ tandanslı eylemciler beraberinde otomatik silahları olduğu halde Michigan’ın başkenti Lansing’de parlamento binası önünde protesto eylemi yaptı. Parlamento önünde eylem yapan silahlı kişilerin Trump’a destek pankartı taşıması da dikkat çekti. “Michigan Muhafazakar Koalisyonu” adlı yapı tarafından düzenlenen protestoda, göstericiler Eyalet Valisi Whitmer’in, ekonomik geleceklerini tehlikeye attığını ve alınan tedbirlerle ilgili ayrıntılı bilgi talep ettiklerini belirtti.

Trump destekçisi ve aşırı sağ tandanslı olduğu belirtilen eylemciler, sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını ve işletmelerin açılmasını talep etti.

ABD'de koronavirüs önlemleri gevşetiliyor: Son karar valilerde olacak
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüs önlemleri gevşetiliyor: Son karar valilerde olacak

EKONOMİK DARBOĞAZ DAHA ÖLDÜRÜCÜ

Araçlarıyla konvoy oluşturarak kente giriş yapan grubun silahlı olması dikkat çekti. Whitmer’in karantina uygulamasına karşı olduklarını belirten protestocular, ekonomik darboğazın koronavirüsten daha fazla insan öldürdüğünü iddia etti. Eylemlerini Michigan eyaleti geneline yaymak istediklerini belirten göstericiler, Whitmer’den karantinaya kaldırmasını ve ekonomiye odaklanmasını istediler.

Trump kendini böyle savundu: Yaptığım her şey doğruydu
KORONAVİRÜS
Trump kendini böyle savundu: Yaptığım her şey doğruydu

İŞLETMELER AÇILSIN TALEBİ

Protestocu grubun sözcüsü Meshawn Maddock, “(Valinin) işletmeleri açık tutmak için daha güvenli yollar aramaması için bir sebep yok. Neyin gerekli olup olmadığına odaklanmak yerine neyin güvenli olup olmadığını konuşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Maddock, “Güvenli işletmeler ve güven içindeki işçiler işlerinin başına dönmeli” vurgusuyla alınan önlemlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

VALİ’DEN ELEŞTİRİLERE KAR CEVABI

Michigan Valisi Gretchen Whitmer ise, “Today” isimli televiyon programına karantina tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Michigan eyaletinin kar altında olduğunu ve önümüzdeki günlerde kar kalınlığının 30 santimin üzerine çıkacağını beliren Vali Whitmer, “Koronavirüsle ilgili karantina olmasa da, zaten insanlar kardan dolayı evlerinde çıkamayacak. Salgını bitirmek için bu durumdan faydalanmalıyız” dedi.

ABD'yi ekonomik kriz korkusu sardı: Sosyal mesafe bir yıldan önce kalkamaz
DÜNYA
ABD'yi ekonomik kriz korkusu sardı: Sosyal mesafe bir yıldan önce kalkamaz

TRUMP: ZİRVE NOKTAYA ULAŞTIK

  • ABD Başkanı Donald Trump ülke genelinde uygulanan sıkı önlemleri kaldırmak için 1 Mayıs tarihini işaret etti. Trump bazı eyaletlerde ise, karantina şartlarının daha erken kaldırılabileceğini söyledi. Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü’nün Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Trump, “Koronavirüsle mücadelemiz sürüyor ancak ülke genelindeki veriler, vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor. Bu denli ölüm ve yıkımı görmek korkunçtu” dedi. Öte yandan ABD Senatosu’nun koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında zarara uğrayanlara verilmesini onayladığı 2,2 trilyon dolarlık yardım çeklerinin üzerine Başkan Donald J. Trump’ın adının yazılacak olması ülkeyi karıştırdı. Gönderilecek 500, bin 200 ve 2 bin 400 dolarlık çeklerin sol köşesinde ‘Başkan Donald J. Trump’ yazacak. ABD vergi dairesi tarafından vergi mükelleflerine gönderilen çeklerin üzerinde tarihte ilk defa bir ABD başkanının ismi yazılı olacak.

ABD Başkanı Donald Trump: DSÖ, Çin'in piyonu ve Çin odaklı çalışıyor
KORONAVİRÜS
ABD Başkanı Donald Trump: DSÖ, Çin'in piyonu ve Çin odaklı çalışıyor
Abone Ol Google News
Silahlı çeteler yol kesiyor

Silahlı çeteler yol kesiyor

Ekonomik darboğaz koronavirüsten daha fazla insan öldürüyor iddiası.
Hazır mısın Türkiye?

Hazır mısın Türkiye?

​Mazeret yok, şakası yok, sokağa çıkma, virüsü yayma​.
Maske ve eldiveniyere atmayın

Maske ve eldiveni
yere atmayın

Gizli kahramanların siz değerli okurlarımızdan bir ricası var.
Trump'tan<br>gevşeme kararı

Trump'tan
gevşeme kararı

ABD'de kademeli olarak çok sayıda yer açılacak. Seyahate izin verilecek.
Beta sürümüyle<br>GZT yayında

Beta sürümüyle
GZT yayında

​Bazen 'ciddi mesele' bazen bir dakikalık videolarla gündeme dair her şey.
Af değil<br>şartlı salıverme

Af değil
şartlı salıverme

Anayasa Komisyonu Başkanvekili Özkaya Yeni Şafak'a konuştu.
Büyük buhrandan<br>kötü olabilir

Büyük buhrandan
kötü olabilir

​Koronavirüs sonrası dünya genelinde siyasi dengeleri de değişecek.
Londra'dan Çankırı'ya

Londra'dan Çankırı'ya

​Özel uçakla getirilen 262 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı.
Gençler de<br>güvende değil

Gençler de
güvende değil

​Ölen her beş kişiden biri genç. En çok 20-40 yaş aralığı yakalanıyor.
Merakla bekleniyordu

Merakla bekleniyordu

​Mehmetçikle ilgili terhis kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Körfez'de<br>ırkçılık hortladı

Körfez'de
ırkçılık hortladı

​Koronavirüs tedavisi için denemeler yabancı mahkumlar üzerinde yapılsın.
400 Suriyeli<br>doktor göreve hazır

400 Suriyeli
doktor göreve hazır

Koronavirüs ile mücadelenize katkı sağlamak istiyoruz.
Destek yağıyor

Destek yağıyor

83 yaşındaki Selahattin Amca kampanyaya 50 bin TL bağışta bulundu.
Dehlizler kapandı

Dehlizler kapandı

​Suriye'de teröristlerin kullandığı 4 bin tünel imha edildi.
Pidede yüzde<br>30 zam beklentisi

Pidede yüzde
30 zam beklentisi

​Girdi maliyetleri vatandaşın cebine yansıyacak.
Su sıkıntısı

Su sıkıntısı

​Arap coğrafyasında 74 milyonun el yıkayacak lavabosu ve sabunu yok.
Milli dayanışma<br>1,7 milyarı buldu

Milli dayanışma
1,7 milyarı buldu

​Millet kampanyaya sahip çıktı, Türkiye 'Biz Bize Yeteriz' dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.