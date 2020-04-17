Koronavirüs Singapurda koronavirüs vakalarının çoğunu yabancı işçiler oluşturuyor
DÜNYA

Singapur'da koronavirüs vakalarının çoğunu yabancı işçiler oluşturuyor

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs vakalarındaki artışı en fazla, misafirhanelerde toplu halde kalan yabancı işçilerin oluşturduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Singapur'da Kovid-19 nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.
Singapur'da Kovid-19 nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Channel News Asia'nın Singapur Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, ülkede dün Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 728 artarak 4 bin 427'ye yükseldi.

Haberde, yeni vakalardan yüzde 81'nin, misafirhanelerde kalan yabancı işçiler arasından çıktığı ifade edildi.

Tecrit edilen 12 misafirhaneye giriş-çıkışlara izin verilmezken, karantinaki işçilerin maaşlarının ödeneceği kaydedildi.

Singapur'da Kovid-19 nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Tekil vakaların temas geçmişinin izi sürülüyor

5,6 milyon nüfuslu bir kent devleti durumundaki Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın vaka sayısı ve can kayıplarının görece azlığı ile dikkati çekiyordu.

  • Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülerek kontrol altına alınması, salgının kitlesel yayılımını sınırlı kılmıştı ancak yabancı işçiler arasında görülen vakalarla mart boyunca günlük 100'ün altında seyreden yeni vaka sayısı 5 Nisan'da ilk kez 100'ün üzerine çıkmıştı.

Ülkede, yabancı işçiler arasında Kovid-19 vakalarının yoğun görülmesi üzerine kentte, yurt dışından gelen işçilerin ikamet ettiği misafirhanelerin bulunduğu iki bölge 6 Nisan'da izolasyon alanı ilan edilmiş, buralarda yaşayan yaklaşık 20 bin işçi de 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.

Singapur'da, 10 Nisan'da, misafirhanelerde kalan yabancı işçiler arasında yeni tip koronavirüsün bulaşmasını engellemek için "sağlıklı" yabancı işçilerin, kaldıkları misafirhanelerden askeri kamplara ya da yüzer otellere yerleştirileceği bildirilmişti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, şu ana kadar dünyada 2 milyon 200 bine yakın kişiye bulaşırken, virüs nedeniyle 140 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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