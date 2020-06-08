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Koronavirüs Singapurdaki yeni koronavirüs vakalarının yarısında salgın belirtisi yok
DÜNYA

Singapur’daki yeni koronavirüs vakalarının yarısında salgın belirtisi yok

Singapur’daki yeni koronavirüs vakalarının yüzde 50’sinin hastalık belirtisi göstermeyen ‘asemptomatik’ vaka olduğu belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Singapur’da karantina tedbirleri geçtiğimiz hafta gevşetilmeye başlatılmıştı.
Singapur’da karantina tedbirleri geçtiğimiz hafta gevşetilmeye başlatılmıştı.

Singapur’da virüsü kontrol altına almak için oluşturulan kriz masasının başkanı ve Ulusal Kalkınma Bakanı Lawrence Wong, ülkede yeni tespit edilen koronavirüs vakalarının en az yarısının semptom göstermediğini açıkladı. Wong, "Deneyimlerimize dayanarak, her semptomatik vaka için en az bir asemptomatik vaka olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu nedenle yeniden açılma planlarımızda çok temkinliyiz" dedi.

  • Wong, “İnsanlar ekonomiyi neden daha hızlı açmadığımızı soruyor. Daha temkinli bir yaklaşım benimsemeliyiz. Toplumda hala dolaşımını tespit edemediğimiz asemptomatik vakalar olabilir” diye konuştu.

Singapur’da karantina tedbirleri geçtiğimiz hafta gevşetilmeye başlatılmıştı. Yaklaşık 5 milyon nüfusu olan Singapur’da 38 bin 296 vaka kayıtlara geçerken, 25 kişi hayatını kaybetti.

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