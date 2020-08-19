Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Koronavirüse yakalandı Yeni doğan bebeğini dört gün sonra görebildi
TÜRKİYE

Sinop haberleri: Kovid-19'a yakalanan baba yeni doğan bebeğini dört gün sonra görebildi

Koronavirüse yakalandı: Yeni doğan bebeğini dört gün sonra görebildi

Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve doktor tavsiyesi üzerine hamile eşinden ayrı bir evde izole olan baba, yeni doğan bebeğini 4 gün sonra uzaktan görebildi. İlk kez baba olan Şen, "Allah kimseye yaşatmasın, Çok zor ve duygusal bir durum. Doğum esnasında eşimin yanında olamadım. Oğluma şu an sadece uzaktan bakabiliyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Baba Şen, ilk kez baba olma duygusunu yaşadığını, onun da zorlu bir sürece denk geldiğini söyledi.
Baba Şen, ilk kez baba olma duygusunu yaşadığını, onun da zorlu bir sürece denk geldiğini söyledi.

Yavuz Şen'in yaklaşık 9 gün önce yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Son yapılan testi negatif çıkan ve sağlık sorunu olmayan Şen'in evinde izole olması istendi.

Eşi 9 aylık hamile olan Şen, bu nedenle eşinden ayrı bir evde izole olarak karantina sürecinin tamamlanmasını beklemeye başladı.

Dört gün önce Samsun'da özel bir hastanede eşi doğum yapan Şen, bu sırada karısının yanında olamadı.

Samsun'da karantinada olması gereken aile topluca düğüne gitti: Yetkililer bu umursamazlığa isyan etti
KORONAVİRÜS
Samsun'da karantinada olması gereken aile topluca düğüne gitti: Yetkililer bu umursamazlığa isyan etti

Şen, "Yaman" ismini koydukları bebekleri ile izole olduğu evin bahçesinde tanıştı. Bebeğine yaklaşamayan ve uzaktan sevmek zorunda kalan babanın zor anları çevredekileri ve Şen'i duygulandırdı.

Baba Şen, ilk kez baba olma duygusunu yaşadığını, onun da zorlu bir sürece denk geldiğini söyledi.

Korovirüs hastalığının yenen kadın yaşadıklarını anlattı: Hastaneye çift gittim, tek geldim
GÜNDEM
Korovirüs hastalığının yenen kadın yaşadıklarını anlattı: Hastaneye çift gittim, tek geldim

Karantina sürecinin halen devam ettiğini ve bebeğine sadece uzaktan bakabildiğini anlatan Şen, "Allah kimseye yaşatmasın, Çok zor ve duygusal bir durum. Doğum esnasında eşimin yanında olamadım. Oğluma şu an sadece uzaktan bakabiliyorum" dedi.

Konya'da her geçen gün vaka artışına rağmen tedbirlere uyulmuyor
GÜNDEM
Konya'da her geçen gün vaka artışına rağmen tedbirlere uyulmuyor
Abone Ol Google News
En havalı karşılaşma

En havalı karşılaşma

​Polisin SİHA'sı ile jandarmanın SİHA'sı havada denk geldi.
Salgın böyle yayılıyor

Salgın böyle yayılıyor

​Yasak dinlemediler, konvoy yapıp kırmızı ışıkta halay çektiler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjde vereceğiz, Türkiye’de yeni bir dönem açılacak

Beşiktaş maçına<br>provokatif forma

Beşiktaş maçına
provokatif forma

​Yunan takımından olay karar: UEFA ne diyecek?
Kademe'li dezenfekte

Kademe'li dezenfekte

​Türkiye'den 42 ülkeye dezenfekte aracı ihraç ediliyor.

Ordu Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi

Ordu Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi

​Başkan Güler Kırıkkale'de kaldırıldığı hastanede tedavi altında...

Muharrem İnce-Yaşar Okuyan kavgası büyüyor.

​​Demba Ba, tüm dünyanın Çin'in uyguladığı baskıya ses çıkarması için çağrıda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.