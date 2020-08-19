Koronavirüse yakalandı: Yeni doğan bebeğini dört gün sonra görebildi

Baba Şen, ilk kez baba olma duygusunu yaşadığını, onun da zorlu bir sürece denk geldiğini söyledi.

Yavuz Şen'in yaklaşık 9 gün önce yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Son yapılan testi negatif çıkan ve sağlık sorunu olmayan Şen'in evinde izole olması istendi.

Eşi 9 aylık hamile olan Şen, bu nedenle eşinden ayrı bir evde izole olarak karantina sürecinin tamamlanmasını beklemeye başladı.

Dört gün önce Samsun'da özel bir hastanede eşi doğum yapan Şen, bu sırada karısının yanında olamadı.

KORONAVİRÜS Samsun'da karantinada olması gereken aile topluca düğüne gitti: Yetkililer bu umursamazlığa isyan etti

Şen, "Yaman" ismini koydukları bebekleri ile izole olduğu evin bahçesinde tanıştı. Bebeğine yaklaşamayan ve uzaktan sevmek zorunda kalan babanın zor anları çevredekileri ve Şen'i duygulandırdı.

Baba Şen, ilk kez baba olma duygusunu yaşadığını, onun da zorlu bir sürece denk geldiğini söyledi.

GÜNDEM Korovirüs hastalığının yenen kadın yaşadıklarını anlattı: Hastaneye çift gittim, tek geldim

Karantina sürecinin halen devam ettiğini ve bebeğine sadece uzaktan bakabildiğini anlatan Şen, "Allah kimseye yaşatmasın, Çok zor ve duygusal bir durum. Doğum esnasında eşimin yanında olamadım. Oğluma şu an sadece uzaktan bakabiliyorum" dedi.