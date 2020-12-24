Çin aşısı Türkiye'ye geldi

Hayat

KOSGEB'den aldıkları destekle şirket kurdular: Manisa'dan dünyaya oyun satıyorlar

Manisa'da, KOSGEB'den aldıkları destekle TEKNOKENT'te şirket kuran girişimciler Tolga Karanlıkoğlu (41) ve Erhan Şahin (30), yaptıkları mobil oyunları dünyaya satıyor. Oyunları ABD ve İngiltere gibi ülkelerden de talep gören, Çinli firmalara da oyun satan ikili, 2025 yılında 100 milyon dolarlık ciroya ulaşmayı hedefliyor.