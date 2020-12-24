Koronavirüs Çin aşısı Türkiyeye geldi
TÜRKİYE

Sinovac firması tarafından üretilen koronavirüs aşıları Türkiye'ye geldi

Çin aşısı Türkiye'ye geldi

Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşılarının ilk partisini taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Yapılacak incelemelerin ardından, sağlık çalışanları başta olmak üzere aşılama işleminin başlaması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı için Türkiye 50 milyon doz alım için sözleşme imzalamıştı.

Yapılan anlaşmanın ardından Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşılarının ilk partisini taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Yapılacak incelemelerin ardından, sağlık çalışanları başta olmak üzere aşılama işleminin başlaması bekleniyor.

Aşılama sürecine ilişkin detayların ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19.00'da açıklanması bekleniyor.

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