Koronavirüs Sırası gelen tarım işçilerine yerinde aşı
TÜRKİYE

Sırası gelen tarım işçilerine yerinde aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz" vurgusuyla yaptığı videolu paylaşımda Kovid-19 aşı sırası gelen tarım işçilerinin bulundukları yerde aşılandıklarını belirtti.

Haber Merkezi AA
Sırası gelen tarım işçilerine yerinde aşı
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz" vurgusuyla yaptığı videolu paylaşımda, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

"Devletimiz sağ olsun"

Videoda, sağlık personeli, jandarmadan aldıkları bilgi doğrultusunda Bilecik'te çalışan ve aşı sırası gelen tarım işçilerinin aşılarını yaptıkları belirtirken, aşı olan bir işçi de "Devletimiz sağ olsun. Buraya kadar gelip peşimize düştüler. Bizim aşımızı yapıp gittiler. Allah razı olsun." ifadelerini kullanıyor.

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