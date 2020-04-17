Şırnak’ta koronavirüsü yenen 9 hasta alkışlarla taburu oldu Şırnak’ta koronavirüsü yenen 9 hasta alkışlarla taburu oldu Şırnak’ta koronavirüs tedavisi tamamlanan 9 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Taburcu olan hastalardan Muhammed T., "Doktorlar sağ olsunlar aldılar beni. 21 gün boyunca hastanede karantinada kaldım. Allah razı olsun çok da yardımcıda oldular. Benim önerim, herkes kendine dikkat etsin evde kalsınlar" dedi.

Haber Merkezi 17 Nisan 2020, 12:05 Son Güncelleme: 17 Nisan 2020, 12:05 İHA