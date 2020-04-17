Koronavirüs Şırnakta koronavirüsü yenen 9 hasta alkışlarla taburu oldu
TÜRKİYE

Şırnak’ta koronavirüsü yenen 9 hasta alkışlarla taburu oldu

Şırnak’ta koronavirüsü yenen 9 hasta alkışlarla taburu oldu

Şırnak’ta koronavirüs tedavisi tamamlanan 9 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Taburcu olan hastalardan Muhammed T., "Doktorlar sağ olsunlar aldılar beni. 21 gün boyunca hastanede karantinada kaldım. Allah razı olsun çok da yardımcıda oldular. Benim önerim, herkes kendine dikkat etsin evde kalsınlar" dedi.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüsü yenen hastalar servisten çıkarken hastane personeli tarafından alkışlandı.
Koronavirüsü yenen hastalar servisten çıkarken hastane personeli tarafından alkışlandı.

Şırnak Devlet Hastanesinde gördükleri tedavi sonucu sağlığına kavuşan Muhammed T. (21), Firdevs G. (23) ve 7 güvenlik görevlisi, hastane başhekimi Uzm. Dr. Çağdaş Küçükerdoğan ve sağlık çalışanları tarafından uğurlandı. Koronavirüsü yenen hastalar servisten çıkarken hastane personeli tarafından alkışlandı.

Koronavirüsü yenen hastalar servisten çıkarken hastane personeli tarafından alkışlandı.

Taburcu olan hastalardan Muhammed T. şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Ben ayakkabı boyacılığı işini yapıyordum. Rahatsızlığım sonucu tesadüfen hastaneye geldim. Astım ve bronşit hastalığım vardı. Doktorlar sağ olsunlar aldılar beni. 21 gün boyunca hastanede karantinada kaldım. Allah razı olsun çok da yardımcıda oldular. Benim önerim, herkes kendine dikkat etsin evde kalsınlar. Ayakkabı boyacılığı yanında bazen araç tamirciliği de yapıyordum. Şoförlerin yanında çay içiyorduk. Biz temasa fazla dikkat etmiyorduk. Bu nedenle bende hastalığı kapmış bulundum."
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