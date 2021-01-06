Koronavirüs Şişmanlar dikkat Kilonuz koronavirüsle mücadelenizi etkiliyor
TÜRKİYE

Şişmanlar dikkat: Kilonuz koronavirüsle mücadelenizi etkiliyor

Şişmanlar dikkat: Kilonuz koronavirüsle mücadelenizi etkiliyor

Endokrinoloji Uzmanı Dr. Pınar Şişman, obezitenin koronavirüs enfeksiyonu için yüksek risk oluşturduğunu, bu dönemde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarken beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Şişman, obezitenin solunum sisteminin enfeksiyonla mücadelesini azalttığını ifade etti.

Haber Merkezi İHA
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Obez bir kişinin koronavirüs ağır geçirme ihtimali, yaş, cinsiyet ve diyabet, yüksek tansiyon, kalp veya akciğer hastalığı gibi yandaş hastalıkların varlığına bakılmaksızın yüksek olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Dr. Pınar Şişman şöyle konuştu:

  • “Gerek gençler, gerek kronik hastalığı olmayan kişiler olsun, vücut ağırlıkları obezite derecesine ulaşmışsa hastalığı daha ağır geçirme riskleri yüksektir. Obezitesi olan kişilerin savunma hücrelerinden salgılanan ve virüsün çoğalmasını önleyen ‘interferon’ adı verilen proteinleri ve virüse karşı oluşan antikorları üretme kapasitesi sınırlıdır. Ayrıca, vücuttaki yağ doku, virüs için rezervuar görevi görüyor ve dolayısıyla obez kişilerde virüs daha uzun süre vücutta korunaklı bir şekilde kalabiliyor”

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SOLUNUM SİSTEMİNİN ENFEKSİYONLA MÜCADELESİNİ AZALTIYOR

Obezitenin teneffüs yolları üzerinde mekanik etki oluşturarak solunum yolu enfeksiyonu riskini arttırdığını belirten Dr. Pınar Şişman, “Solunum sisteminin enfeksiyonla mücadele etme kapasitesini zayıflatıyor. Bununla birlikte obezite damarda pıhtı oluşması ve bu pıhtıdan kopan parçanın başka bir bölge damarında tıkanmaya sebep olması olarak da adlandırılan tromboembolik olay riskini arttırıyor. O zaman bu süreçte sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarken beslenmeye de dikkat edip, kilo kontrolü sağlamak önemli. Bu hedefle obez bireylerin salgın döneminde yüksek kalorili beslenme düzeninden kaçınması ve hafif-orta düzeyde egzersiz yapması çok önemlidir” diye konuştu.

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