Sivas’ta 9 yerleşim yeri karantinaya alındı

Sivas Valiliği Pandemi Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 yerleşim yerinin karantinaya alınmasını kararlaştırdı.
Sivas valiliğinden yapılan açıklamada, Koyulhisar ilçesine bağlı Bahçe ve Sütlüce köyleri ile Güzelyurt Köyü Merkez Mahallesi, Suşehri ilçesine bağlı Çitlice köyü Aşağı Mahallesi, Zara ilçesine bağlı Korkut Merkez Mahallesi, Tuzla, Ağılönü, Eskiköy ve Uzunoğlan mezralarının karantinaya alındığı duyuruldu.
Son kararla Sivas’ta karantina altına alınan yerleşim yeri sayısı 19 oldu.
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Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimler devam ediyor. Vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyaran polis, sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri olanları belirlemek için kimlik kontrolü yaptı.
'Korona mıdır nedir, para soymak için yapılan bir uygulama bu' Denetimlerin yapıldığı noktalardan biri olan Trabzon Bulvarı'nda ise 14 yaşındaki kızıyla dışarı çıkan N.E., uzun süre polise kimlik vermemek için direndi.
Ceza yazılacağını anlayınca da Korona mıdır nedir, para soymak için yapılan bir uygulama bu. Devlet sokağa çıkma yasağı veriyorsa çocukların kitaplarını da eve gönderecek dedi. Polislerin, Evinizin yakınında kitapçı yok muydu? sorusu üzerine de olmadığını söyledi.
'Sıkıysa bunu haber olarak çıkarın' N.E.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası kesildi. Polis memurunun ceza makbuzunu hazırladığı sırada N.E. polisler ile kendisini görüntüleyen gazetecilere, tepki göstererek, Ben gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz. Bunu haberlerde de göreyim, bakın neler oluyor? Sıkıysa bunu haber olarak çıkartın dedi.
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise: Gezeceğim
Kahramanmaraş'ta yasak olmasına rağmen 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anne N.E.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası yazıldı. Polise ve kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren anne, "Ben gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz. Bunu haberlerde de göreyim, bakın neler oluyor? Sıkıysa bunu haber olarak çıkartın" dedi.
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Trabzon’un Maçka ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Fatih Turan, iki kızının ağaç ev isteğini ‘Karadenizli yine aklını kullandı’ dedirten bir fikirle gerçekleştirdi.
Lise öğrencisi kızlarının isteğini gerçekleştirmek için bir fikir düşünen Turan, arkadaşının hurdaya vereceği minibüsü satın aldı.
Satın aldığı 1985 model minibüsü ‘Çiçek Abbas’ filmindeki gibi turuncu renge boyatan Turan, minibüsü yerleştirmek için Esiroğlu mahallesindeki evlerinin karşısına demir iskele yaptırdı.
Vinç yardımıyla bu minibüsü demir iskele üzerine konduran Turan, minibüsün içerisini antika eşyalarla donattı.
Kızlarının ağaç ev isteğini minibüsten ev yaparak gerçekleştiren Turan, bugünlerde ise kızlarının zaman geçirmesi için yaptığı minibüste kalıyor. Özel sektörde çalışan Turan, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ailesini korumak için minibüste yatıyor.
İşten çıktığı gibi minibüse gelen Turan, zamanın büyük bir bölümü kızları için yaptığı minibüs evde geçiriyor.
Günde 5 saat çalıştığı için çocuklarına yakın olmak istemiyor Korona virüs nedeniyle ailesini korumak için minibüste kaldığını belirten Turan, şu şekilde açıklamada bulundu:
“Normalde bu aracı çocuklarım içinde oturur eğlenir diye yapmıştım. Ama şuanda virüs nedeniyle çocuklarım değil de ben kullanıyorum. Kızlarım ağaç ev istemişti ama bende ağaç ev yerine bu aracı yapmıştım. Özel sektör çalışanı olduğum için günde 4-5 saat çalışıyorum. Eve gelince çocuklar haliyle tedirgin oluyor. Bende çocuklara çok yanaşmaktansa vaktimi arabada geçirmeyi tercih ediyorum.”
Minibüsün çok ziyaretçisinin olduğunu vurgulayan Turan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Arabada kalmanın iyi durumları da var. Evde kadın dırdırından kurtuluyoruz burada kafamızı dinliyoruz. Arabanın çok ziyaretçi var. Buraya gelenleri ağırlıyoruz. Şuanda virüs nedeniyle kimseyi almıyoruz. Burası ticari bir yer değil. İsteyen gelip oturabilir. Sokağa çıkmayalım. Kimse ben gencim bana bir şey olmaz demesin. Devletimizin evde kal çağrılarına uyalım.”
Korana tehdidi nedeniyle evde değil, minibüste kalıyor: Evde kadın dırdırından kurtuluyoruz
Trabzonlu Fatih Turan, kızları için köydeki evinin önüne demir iskele üzerine kondurduğu 1985 model minibüste yatıp kalkıyor. Özel bir şirkette çalışan Turan koronavirüs nedeniyle ailesini korumak için minibüste kaldığını söylüyor. Turan, “Arabada kalmanın iyi durumları da var. Evde kadın dırdırından kurtuluyoruz burada kafamızı dinliyoruz. Arabanın çok ziyaretçi var. Buraya gelenleri ağırlıyoruz. Şuanda virüs nedeniyle kimseyi almıyoruz" dedi.