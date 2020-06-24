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Koronavirüs Sivasta son günlerde artan vakalar tedirginliğe neden oldu İldeki vakaların yüzde 70i Şarkışla ilçesinde
SİVAS TÜRKİYE

Sivas’taki vakaların yüzde 70'i bu ilçede - Sivas haberleri

Sivas’ta son günlerde artan vakalar tedirginliğe neden oldu: İldeki vakaların yüzde 70'i Şarkışla ilçesinde

Sivas’ta son günlerde artan koronavirüs vakaları tedirginliğe neden oldu. Kenttevakalarının yüzde 70’ı Şarkışla ilçesinde görüldü.

Haber Merkezi İHA
Her geçen gün vaka sayısının artması ve abartılı dedikodular ilçe halkını tedirgin etti.
Her geçen gün vaka sayısının artması ve abartılı dedikodular ilçe halkını tedirgin etti.

Kovid-19 saygın sürecinin başarılı yürütüldüğü iller arasında yer alan Sivas’ta son günlerde artan vakalar tedirginliğe neden oldu.

İl genelinde vaka sayısı 50’yi geçerken vakaların yüzde 70’i Şarkışla ilçesinde tespit edildi. Her geçen gün vaka sayısının artması ve abartılı dedikodular ilçe halkını tedirgin etti. Sokaklar ve parklar boş kaldı.

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Kovid-19 saygın sürecinin başarılı yürütüldüğü iller arasında yer alan Sivas’ta son günlerde artan vakalar tedirginliğe neden oldu.

Şarkışlalıların sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ettikleri görüldü. Şarkışlalılar, pozitif vaka sayısındaki artışın kendilerini endişelendirdiğini belirterek, alınan tedbirlere ve kurallara uyduklarını dile getirdi.

İl genelinde vaka sayısı 50’yi geçerken vakaların yüzde 70’i Şarkışla ilçesinde tespit edildi.

Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede bir banka şubesi ve bir market kapatılmıştı.

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