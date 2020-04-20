Koronavirüs Sokağa çıkamayınca çatıya çıktılar Akşam güneşini ve manzarayı seyrettiler
TÜRKİYE

Sokağa çıkamayınca çatıya çıktılar: Akşam güneşini ve manzarayı seyrettiler

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonunda sokağa çıkma yasağının uygulandığı sırada, ilginç görüntüler de kaydedildi. Avcılar’da yasağa uyarak evlerinden çıkmayan yabancı uyruklu iki kişi, çatıya çıkarak akşam güneşini ve manzarayı seyretti.

Haber Merkezi DHA
Çatıya çıkan kişiler akşam güneşini izlediler.
Çatıya çıkan kişiler akşam güneşini izlediler.

Daha önce hafta içi ve hafta sonunda yoğun araç trafiğinin görüldüğü Avcılar-Küçükçekmece arasındaki D-100 karayolu’nda 48 saatlik kısıtlama sırasında tek tük araç geçerken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezindeki kavşaklarda sürekli denetim yaptı.

Çatıya çıkan kişiler akşam güneşini izlediler.

Çatıda yastığa yatarak uzandı

Merkez Mahallesi’nde yasağa uyulurken, bir binanın çatısına çıkan kişinin bunun çanak antenini ayarlamak istedi sanıldı. Ancak, çok geçmeden bu kişinin binada oturan yabancı 3 arkadaştan biri olduğu anlaşıldı. Bu kişinin, akşam serinliğinde üşümemek için bacaklarını örtmek üzere yanına battaniye getirdiği, martı sesleri arasında arkadaşının uzattığı yastığı alarak uzandığı görüldü.

Çatıya çıkan kişiler akşam güneşini izlediler.

Batan güneşi çatıda izlediler

Yanındaki cep telefonunu ile bir ara konuşan, daha sonra kulaklıkla müzik dinlediği sanılan yabancının yanına bir süre sonra arkadaşı da çıktı. İki arkadaş, yastıklara uzanarak uzaktan görünen denizi, ufukta batmaya başlayan güneşin kızıllığını izlerken, okunan akşam ezanını ve ardından yapılan “Havaların ısınmasına rağmen koronavirüs tehdidi devam etmektedir. Lütfen uyarılara uyun” çağrısını da dinledi.

Sokağa çıkamayınca çatıya çıktılar: Akşam güneşini ve manzarayı seyrettiler​
FOTOĞRAF 7
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Daha önce hafta içi ve hafta sonunda yoğun araç trafiğinin görüldüğü Avcılar-Küçükçekmece arasındaki D-100 karayolu’nda 48 saatlik kısıtlama sırasında tek tük araç geçerken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezindeki kavşaklarda sürekli denetim yaptı.
Title
Merkez Mahallesi’nde yasağa uyulurken, bir binanın çatısına çıkan kişinin bunun çanak antenini ayarlamak istedi sanıldı.
Title
Ancak, çok geçmeden bu kişinin binada oturan yabancı 3 arkadaştan biri olduğu anlaşıldı. Bu kişinin, akşam serinliğinde üşümemek için bacaklarını örtmek üzere yanına battaniye getirdiği, martı sesleri arasında arkadaşının uzattığı yastığı alarak uzandığı görüldü.
Title
Yanındaki cep telefonunu ile bir ara konuşan, daha sonra kulaklıkla müzik dinlediği sanılan yabancının yanına bir süre sonra arkadaşı da çıktı.
Title
İki arkadaş, yastıklara uzanarak uzaktan görünen denizi, ufukta batmaya başlayan güneşin kızıllığını izlerken, okunan akşam ezanını ve ardından yapılan “Havaların ısınmasına rağmen koronavirüs tehdidi devam etmektedir. Lütfen uyarılara uyun” çağrısını da dinledi.
Title
Title
Sokağa çıkamayınca çatıya çıktılar: Akşam güneşini ve manzarayı seyrettiler​
Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonunda sokağa çıkma yasağının uygulandığı sırada, ilginç görüntüler de kaydedildi. Avcılar'da yasağa uyarak evlerinden çıkmayan yabancı uyruklu iki kişi, çatıya çıkarak akşam güneşini ve manzarayı seyretti.
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