Koronavirüs Sokakta kavga eden 13 kişiye sosyal mesafeyi bozmaktan 41 bin lira para cezası
TÜRKİYE

Sokakta kavga eden 13 kişiye sosyal mesafeyi bozmaktan 41 bin lira para cezası

Aydın ve Hakkari'de kavga eden toplam 13 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları için para cezası uygulandı. 13 kişiye kişi başı 3 bin 150'şer liradan 40 bin 950 lira para cezası kesildi. Öte yandan Aydın'daki iki gence ise yaşlarından dolayı sokağa çıkma yasağına uymadıkları için de idari işlem başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hakkari'de bir benzin istasyonunda kavga eden 11 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

  • Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte kavgaya karışan 11 kişiye para cezası uygulandığını belirtti.

Akbıyık, paylaşımında, "İlimizde bir benzin istasyonunda çıkan kavgaya karışan 11 kişiye sosyal mesafeye riayet etmemekten dolayı Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer lira ceza kesilmiştir." ifadesini kullandı.

DHA

DHA

AYDIN'DA SOKAKTA KAVGA EDEN İKİ GENCE HEM PARA CEZASI HEM DE YAŞ HADDİNDEN İDARİ İŞLEM

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kavga eden 2 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde B.A. (19) ile H.A. (17) arasında nedeni belirlenemeyen tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga edenleri ayırdı.

  • Haklarında işlem başlatılan 2 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.
Öte yandan yaşlarından dolayı sokağa çıkmaları kısıtlanan bu kişiler hakkında idari işlemin de başlatıldığı öğrenildi.

Hani Türkiye el koymuştu? 116 solunum cihazı İspanya'ya gönderilecek
KORONAVİRÜS
Hani Türkiye el koymuştu? 116 solunum cihazı İspanya'ya gönderilecek

Dünya orada tersten işliyor: Parklar,restoranlar, spor salonları, alışveriş merkezleri açık
KORONAVİRÜS
Dünya orada tersten işliyor: Parklar,restoranlar, spor salonları, alışveriş merkezleri açık

Yeni pazarlara yelken: Veri tabanlı programa geçiliyor
EKONOMİ
Yeni pazarlara yelken: Veri tabanlı programa geçiliyor

Virüs uzuyor kayıp artıyor: Servisler adeta sinek avlıyor
EKONOMİ
Virüs uzuyor kayıp artıyor: Servisler adeta sinek avlıyor

Bir adımla şehir değiştiriyorlar: Yasak onlara işlemiyor, sadece 7 metrelik bir yolu geçiyorlar
KORONAVİRÜS
Bir adımla şehir değiştiriyorlar: Yasak onlara işlemiyor, sadece 7 metrelik bir yolu geçiyorlar

Virüsü öldüren cihaz: Koronavirüsü kalıcı olarak temizliyor!
KORONAVİRÜS
Virüsü öldüren cihaz: Koronavirüsü kalıcı olarak temizliyor!

Avrupa 1945'e döndü: Koronavirüs ekonomileri çökertti Marshall Planı istediler
KORONAVİRÜS
Avrupa 1945'e döndü: Koronavirüs ekonomileri çökertti Marshall Planı istediler

Osmangazi Belediyesi ekipleri göz açtırmıyor: Merdivenaltı üretime baskın
GÜNDEM
Osmangazi Belediyesi ekipleri göz açtırmıyor: Merdivenaltı üretime baskın

İzin belgeli seyahat kuralları: Hangi yolcular izin belgesiyle seyahat edebilecek?
KORONAVİRÜS
İzin belgeli seyahat kuralları: Hangi yolcular izin belgesiyle seyahat edebilecek?

3 bin yatakla yükü sırtlıyor: 4 ana hastane binası da yolda
KORONAVİRÜS
3 bin yatakla yükü sırtlıyor: 4 ana hastane binası da yolda
Abone Ol Google News
Durma noktasında!

Durma noktasında!

​IMF Başkanı'ndan korkutan uyarı.
Köylere yayılması engellenemiyor

Köylere yayılması engellenemiyor

​2 köy ve 3 mezra daha koronavirüs karantinasına alındı.
Ödemeleryarın başlıyor

Ödemeler
yarın başlıyor

​12 milyon emekliye bayram ikramiyesi.
Tüketim ve<br> satışı yasaklandı

Tüketim ve
satışı yasaklandı

​Koronavirüsün kaynağı olduğu ileri sürülmüştü.
Dünyayı şaşkına çeviren sonuç

Dünyayı şaşkına çeviren sonuç

​Kaplanın koronavirüs testi pozitif çıktı.
İstanbul'u fırtına vurdu

İstanbul'u fırtına vurdu

​Meteotoloji'den son dakika hava durumu tahmini.
Alkışlarla<br>taburcu edildi

Alkışlarla
taburcu edildi

​Koronavirüsü yenen hasta iyileşerek evine gitti.
Kavga edenlere sosyal mesafe cezası

Kavga edenlere sosyal mesafe cezası

13 kişiye toplamda 41 bin lira para ceza kesildi.
Avrupa <br>1945'e döndü

Avrupa
1945'e döndü

​Koronavirüs ekonomileri çökertti, yeni Marshall Planı istediler.
Gece yarısı<br> İstanbul toplantısı

Gece yarısı
İstanbul toplantısı

​​Bakan Koca, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve başhekimler ile görüştü.
Bir adımla<br>şehir değiştiriyorlar

Bir adımla
şehir değiştiriyorlar

​Yasak onlara işlemiyor, sadece 7 metrelik bir yolu geçiyorlar.
Vefa gibisi<br>Avrupa'da yok

Vefa gibisi
Avrupa'da yok

Zeliha Eliaçık: ​Türkiye aldığı önlemlerle Avrupa'ya örnek oluyor.
İstanbul<br>alarm veriyor

İstanbul
alarm veriyor

Barajlardaki düşük seviye nedeniyle yazın büyük sıkıntı yaşanabilir.
İzin belgeli<br>seyahat kuralları

İzin belgeli
seyahat kuralları

İzin belgesi ile seyahat etmek isteyen kişiler hangi şartları taşımalı?
Kışladan<br>çık evinde kal

Kışladan
çık evinde kal

​Terhis edilecek erlerin son durumu belli oldu.
19 bin ihraç

19 bin ihraç

​15 Temmuz'dan beri 19 bin FETÖ'cü TSK'dan ihraç edildi.
Virüsü öldüren cihaz

Virüsü öldüren cihaz

​Türkiye'de üretilen cihazın koronavirüsü temizlediği iddia edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.