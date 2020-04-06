Sokakta kavga eden 13 kişiye sosyal mesafeyi bozmaktan 41 bin lira para cezası Aydın ve Hakkari'de kavga eden toplam 13 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları için para cezası uygulandı. 13 kişiye kişi başı 3 bin 150'şer liradan 40 bin 950 lira para cezası kesildi. Öte yandan Aydın'daki iki gence ise yaşlarından dolayı sokağa çıkma yasağına uymadıkları için de idari işlem başlatıldı.

Haber Merkezi 06 Nisan 2020, 06:13 Son Güncelleme: 06 Nisan 2020, 06:25 AA