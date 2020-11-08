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Koronavirüs 9 ile sigara yasağı Sokakta sigara içmenin yasak olduğu iller
TÜRKİYE

Sokakta sigara içmenin yasak olduğu iller

9 ile sigara yasağı: Sokakta sigara içmenin yasak olduğu iller

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kış ayının gelmesi ile birlikte koronavirüs vaka sayılarında artışlar yaşanmaya başlandı. Alınan tedbirler kapsamında bazı illerde sokakta sigara içmek yasaklandı. Sokakta sigara içmenin yasak olduğu iller vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki, hangi illerde sokakta sigara içmek yasaklandı?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yasağa uymayanlar hakkında işlem yapılıyor.
Yasağa uymayanlar hakkında işlem yapılıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok ilde yeni tedbirler alınmaya başlandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kış ayının gelmesi ile birlikte koronavirüs vaka sayılarında artışlar yaşanmaya başlandı. Kapalı alanlarda geçirilen sürelerin uzaması ve beraberinde artan vaka sayılarının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından yeni tedbirler alınıyor. Yeni koronavirüs yasakları neler? Yasak neleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamaları: Koronavirüste yeni tedbirler açıklandı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamaları: Koronavirüste yeni tedbirler açıklandı

Kastamonu'da yeni koronavirüs önlemi: Meydan ve parklarda sigara içmek yasaklandı
KORONAVİRÜS
Kastamonu'da yeni koronavirüs önlemi: Meydan ve parklarda sigara içmek yasaklandı

Avrupa'da birçok ülkede sokağa çıkma yasakları belirli saatleri içerisinde uygulanmaya başlarken ülkemizde de İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından birtakım yeni tedbirler alınmaya devam ediyor.

Giresun'da yeni korona kararı: Yürürken sigara içmek yasaklandı
GÜNDEM
Giresun'da yeni korona kararı: Yürürken sigara içmek yasaklandı

Bu tedbirlerden en dikkat çekeni ise sokakta sigara içme yasağı. Sokakta sigara içmenin yasak olduğu iller vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İnsanlar yaşadıkları şehirde yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki, hangi illerde sokakta sigara içmek yasaklandı?

Denizli’de yeni koronavirüs tedbirleri: Sokakta sigara içmek yasaklandı
KORONAVİRÜS
Denizli’de yeni koronavirüs tedbirleri: Sokakta sigara içmek yasaklandı

Sokakta sigara içmenin yasak olduğu iller

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop, Kütahya ve son olarak Muş'ta açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

Muş'ta yeni koronavirüs önlemleri: Cadde, sokak ve parklarda sigara içmek yasaklandı
KORONAVİRÜS
Muş'ta yeni koronavirüs önlemleri: Cadde, sokak ve parklarda sigara içmek yasaklandı
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