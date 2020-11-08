9 ile sigara yasağı: Sokakta sigara içmenin yasak olduğu iller

Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok ilde yeni tedbirler alınmaya başlandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kış ayının gelmesi ile birlikte koronavirüs vaka sayılarında artışlar yaşanmaya başlandı. Kapalı alanlarda geçirilen sürelerin uzaması ve beraberinde artan vaka sayılarının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından yeni tedbirler alınıyor. Yeni koronavirüs yasakları neler? Yasak neleri kapsıyor?

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamaları: Koronavirüste yeni tedbirler açıklandı

KORONAVİRÜS Kastamonu'da yeni koronavirüs önlemi: Meydan ve parklarda sigara içmek yasaklandı

Avrupa'da birçok ülkede sokağa çıkma yasakları belirli saatleri içerisinde uygulanmaya başlarken ülkemizde de İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından birtakım yeni tedbirler alınmaya devam ediyor.

GÜNDEM Giresun'da yeni korona kararı: Yürürken sigara içmek yasaklandı

Bu tedbirlerden en dikkat çekeni ise sokakta sigara içme yasağı. Sokakta sigara içmenin yasak olduğu iller vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İnsanlar yaşadıkları şehirde yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki, hangi illerde sokakta sigara içmek yasaklandı?

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KORONAVİRÜS Denizli’de yeni koronavirüs tedbirleri: Sokakta sigara içmek yasaklandı

Sokakta sigara içmenin yasak olduğu iller

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop, Kütahya ve son olarak Muş'ta açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.