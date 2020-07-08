Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, Kovid-19 ile mücadeledeki son durum görüşüldü.

#CANLI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası son gelişmeleri değerlendiriyor https://t.co/oHEGA8TP4y — Yeni Şafak (@yenisafak) July 8, 2020

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Uzun mücadelenin sonunda iyi bir yerdeyiz. Sizden 3 ayla 1 hafta sonunun rakamlarının aynı olması üzerinde düşünmenizi isterim. Şu anda dünyada yaklaşık 12 milyon Covid vakası olduğunu hatırınızda tutmanızı istirham ediyorum.

Süreçte pekçok ülkenin sağlık sistemi çökme tehlikesi yaşadı. Ülkemizin durumu birçok yönden iyi olmakla birlikte ilk can kaybımızı açıkladığımız 11 Mart gecesindeki acımız devam ediyor. Dün 19 insanımızı kaybettik. Sizden bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunuzu hatırlamanızı isterim.

Maske tüm dünyada kabul gören önemli tedbirdir. Yakın mesafede maske tek başına yetersizdir. Mesafe kuralı tüm dünyada tartışılmaz tedbirdir. El temizliği olmazsa olmaz kuraldır. Dünya hastalığın yayılmasına karşı her ne başarı gösteriyorsa bu kurallara uyabildiği ölçüde gösteriyor.

Salgının kontrolden çıktığı ülkeler tedbirlerin ya terk edildiği ya da zaten yetersiz olduğu ülkelerdir. Yüzde yüz tedbirlere uyumun sağlanabileceğini biliyoruz. Dün yeni vaka sayımız 1053'dü. İstatistiklere göre aralarından bir bölümü yoğun bakıma gidecek, bir kısmı solunum cihazına bağlanacak, aralardan belki birileri bilincini kaybedecek. Sizce acaba bu hastalar kurallara uymadığı için mi yakalandı. Hastalığın bulaşmasını kurallara karşılıklı uyarsak önleyebiliyoruz.

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Hastalığın bugünlerde öne çıkan yayılma ortamlarını açıklamalarımızdan, medyadan biliyorsunuz. Nişan törenleri, düğünler, taziyeler, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, asker uğurlamaları, sahiller, plajlar, kapalı ortak mekanlar.

Büyük kentlerin kalabalığından uzaklaşanlar başka kalabalıkları tercih etmez, mesafe kurallarını fazlasıyla uygularlarsa buna müteşekkir kalırız. Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Cenazeler, taziyeler, mevlitler yeni acılara sebebiyet vermemelidir. Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır.

Sağlık da, vatani göreve saygı da bunu icap ettirir. Gençlerimiz testi pozitif çıkan Mehmetçikten mesuldür. Devletimiz bazı tedbirleri uygulamaya koymuş bulunmaktadır. 8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır. Din görevlilerimiz çalışma başlatmıştır. Güvenlik güçlerimiz pazar yerlerinde yaptırımlar yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı risklere karşı başta İçişleri Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içindedir.

Kovid-19'la mücadele birlikte mücadele verilmesi gereken bir mücadeledir. Kendini düşünen toplumu da düşünmüş olur, kendini riske atan topluma karşı sorumluluğu da çiğner. Demek ki konunun ahlaki bir tarafı da var. Bunu gözardı edemeyiz. Hekimlerimizi, bakanlığımızın çalışanları ve bizleri düşündüren konuya değinmek zorundayım. Son 1 hafta için 81 ilimizde Covid tedbirlerine uymadığı için 18 bin kişiye ceza uygulanmıştır.

Bu yaptırımlar devam etmektedir. İl Hıfzısıhha kurulları ihtiyaç duydukları kararları almaktadır. Mücadelenin uzunluğu tüm dünyada olduğu gibi kısmen bizde de rehavete yol açtı. Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlayabileceğimizi de kanıtladık. Yeni vaka sayılarının neden bu seviyede kaldığının sebebi belli. Diyarbakır, Adana, Konya, Gaziantep, Urfa başta olmak üzere bazı yerlerde hastalık pik seviyesine ulaşıyor. Buralardaki vaka artışlarının ancak tedrbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz. Mevcut durum Türkiye ortalamasına ilişkin genel dağılımından çok belli şehirlerde artışlardan kaynaklanmaktadır.

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Hastalığın tırmanışta olduğu ülkeler sonbahar için karamsar. Bunu bizim de hesaba katmamız kaçınılmazdır. Mücadelemizi verirken hayatın da hakkını verelim. Yeter ki kurallara uyalım. Mücadele gücüne iyimserler, yaşamı sevenler sahiptir.. Üzerimizde bir yorgunluk var. Bunun nedeni bu salgındır. Yorgunluğu üstümüzden atalım, mücadelimizi koruyalım. Salgına karşı 83 milyon bir olalım.

Bugünkü vaka sayımızı vermek istiyorum.

Vaka sayımız 1041. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı, 22. Test sayısı 49 bin 302. İyileşen hasta sayısı 2219. Yoğun bakımda hasta sayımız 1172. Solunum cihazına bağlı olan hasta sayımız 406.

Kurban Bayramı kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Kısmi tartışıldı ama öneri gelmedi. Önümüzdeki günlerde daha netleşmiş olur. Sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama özellikle il bazında birtakım kısıtlamaların gündeme gelebileceği konuşuldu. Bunu da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre il hıfzısıhha kurulu kararları almaya yetkili. İl bazında birtakım kısıtlamalar sözkonusu olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız.

Testler geçen hafta tamamlandı. Çalışmayı kabul etmeyen her birey için belirlenen TÜİK tarafından belirlenen 2 de yedek belirtilmişti. 2 yedeğin kabul etmediği 18 bine yakın kişi oldu. Bununla ilgili çalışmayı 18 bin eksikle bitirebilirdik. Böyle olsun istemedik Yarın DSÖ Avrupa Direktörü bu akşam Türkiye'ye gelmiş olacak. Bu önemle konuşacağımız üzerimizde tartışacağımız bir konu olacak. Yeni 18 bin kişinin bize sunulmasını istedik. Zannediyorum bir iki gün içerisinde belirlemiş olacak."

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Ayrıntılar geliyor...

FOTOĞRAF 24 İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs dağılımı ve yoğunluk haritası...​ ARNAVUTKÖY AVCILAR ATAŞEHİR BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ BEYKOZ BÜYÜKÇEKMECE EMİNÖNÜ ESENYURT EYÜP FATİH KADIKÖY BAĞCILAR KÜÇÜKÇEKMECE PENDİK SARIYER SULTANBEYLİ ŞİŞLİ SULTANGAZİ ÜMRANİYE ÜSKÜDAR ZEYTİNBURNU FATİH İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına getirilen güncellemeyle birlikte Türkiye'nin tüm şehirlerindeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs dağılımı ve yoğunluk haritası... BiP'te paylaş

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