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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Türkiyedeki toplam koronavirüs vaka sayısını açıkladı
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Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki toplam koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki toplam koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de bugüne kadarki toplam Kovid-19 vaka sayısını 1 milyon 748 bin 567, toplam test sayısını ise 20 milyon 500 bin 579 olarak duyurdu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında Türkiye'deki toplam test sayısının 20 milyon 500 bin 579, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 748 bin 567 kişi olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu 1 saat arayla tekrar açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların verildiği grafiğin geriye dönük olarak güncellenmiş halini paylaştı.

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