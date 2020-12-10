Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki toplam koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında Türkiye'deki toplam test sayısının 20 milyon 500 bin 579, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 748 bin 567 kişi olduğunu açıkladı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu 1 saat arayla tekrar açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların verildiği grafiğin geriye dönük olarak güncellenmiş halini paylaştı.
Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları, kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim. https://t.co/RVlhe7786O
Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları, kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 10, 2020