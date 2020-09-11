​İstanbul'da konser ile yat ve teknelerdeki düğünler yasaklandı.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı yapıldı. Toplantı sonrasında alınan kararlar açıklandı. Karar gereği, İstanbul Boğazı'nda yat ve teknelerde nişan, kına ve düğün etkinlikleri ile açık havadaki konser ve festivaller koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.

Salgınla mücadelede yeni kararlar

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı yapıldı. Toplantı sonrasında alınan kararlar açıklandı. Açıklamada, "Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin başarıya ulaşması için İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeler ile maske takma zorunluluğu getirilmiş, şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına düzenlemeler yapılmış, düğün, nikâh, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere kısıtlama getirilmiştir" denildi.

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Açıklamada, "Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere, alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bugün yapılan toplantı sonrasında alınan 89 sayılı karar ile 12.09. 2020 tarihinden itibaren;

Yat ve teknelerdeki etkinlikler yasaklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara vb. işleticiler tarafından gezi, spor, eğlence amaçlı olarak; deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikâh, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.

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İstanbul'da konserler de yasaklandı

Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere itibaren hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.

Herhangi bir mağduriyete neden olunmaması için alınan kararlara uyulması önem taşımaktadır. Yapılacak denetimlerde alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem tesis edilecek, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili olarak adli işlem başlatılacaktır" denildi.

OYNAT 00:43 Davetlilerden pratik koronavirüs önlemi: Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı Samsun'da bir düğünde gelinin yakınının takı taktıktan sonra başından aşağı poşet geçirerek gelin ve damada sarılması ilginç görüntü oluşturdu. BiP'te paylaş

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