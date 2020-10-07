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Koronavirüs Vakalar hızla artışa geçmişti Alınan önlemler sayesinde salgın kontrol altına alındı
TÜRKİYE

Son dakika koronavirüs haberleri: Çorum’da pandemi denetimleri sonuçlarını vermeye başladı

Vakalar hızla artışa geçmişti: Alınan önlemler sayesinde salgın kontrol altına alındı

Yeni normal hayat ile birlikte Çorum’da koronavirüs vakalarının hızla artışa geçmesinin ardından alınan yoğun önlemler ile gerçekleştirilen denetimler sonuçlarını vermeye başladı. Kentte vaka sayıları hızla düşüşe geçerek salgın kontrol altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Çorum'da koronavirüse karşı denetimler hız kesmeden devam ediyor.
Çorum'da koronavirüse karşı denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Son dönemlerde artan vaka sayılarıyla gündeme gelen kentte Çorum Valiliği koordinasyonunda artırılan denetimler ve alınan tedbirlerle vaka sayılarında düşüşe geçmeye başladı. Denetimlerle birlikte maske kullanım oranı da yükselmeye başladı.

İHA
Çorum'da koronavirüse karşı denetimler hız kesmeden devam ediyor.

’Polisten şok denetimler’

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler de şok denetimler yapıyor. Denetimler, kentte salgının bulaşma riskinin olduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Her zaman sahada olan polis ekipleri, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarıyor. Kurallara uymayanlara polis ekipleri tarafından idari para cezası uygulanıyor.

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’260 kişilik mahalle denetim ekipleri sahada’

Pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerinin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve azalarından oluşan Mahalle denetim ekipleri kuruldu.

İHA

İl Salgın Denetim Merkezi personeli tarafından gerekli eğitimlerden geçirilen ve 260 kişiden oluşan ekipler, denetimlerde izolasyonda olan kişilerin izolasyona tabi tutulduğu adreste olup olmadığının kontrol edilirken ve bu kişilere izolasyon kurallarına uymaları gerektiği hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Yapılan kontrollerde izolasyon kurallarına uymayanlar hakkında Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince para cezası uygulanırken, kentte belirlenen bir KYK yurduna yerleştirilerek izolasyonlarına burada devam etmeleri sağlanıyor.

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