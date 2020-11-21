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Koronavirüs Maskesiz alışveriş yapan turist çifti sosyal medyada ifşa etti Polis cezayı otelde kesti
TÜRKİYE

Son dakika koronavirüs haberleri: Maskesiz alışveriş yapan turist çifte kaldıkları otelde ceza kesildi

Maskesiz alışveriş yapan turist çifti sosyal medyada ifşa etti: Polis cezayı otelde kesti

İstanbul Beşiktaş’ta bir çiğ köftecide maskesiz alışveriş yapan ve kendisini uyaran kadına ise aldırış etmeyerek poz veren turist çiftin sosyal medyada ifşa edilmesinin ardından polis harekete geçti. Koroanvirüs tedbirlerine uymayan turistin çiftin kaldığı otele giden polis ekipleri söz konusu şahıslara idari para cezası uyguladı.

Haber Merkezi İHA
Maskesiz poz veren turist çifte polis kaldıkları otelde ceza kesti.
Maskesiz poz veren turist çifte polis kaldıkları otelde ceza kesti.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde turist bir çift kaldıkları otelden çıkarak cadde üzerindeki çiğ köfteciye geldi. Burada çift köfte satın almak isteyen çiftin maske takmadığını gören Güliz G, önce maske takmaları için kendilerini uyardı.

MASKESİZ FOTOĞRAF ÇEKİP PAYLAŞTI

Çiftin uyarılara aldırış etmemesi üzerine Güliz G. bu kez de çifte fotoğraflarını çekerek sosyal medyada ifşalayacağını söyledi. Cep telefonunu çıkartan kadın, kendisine poz veren turist çifti görüntüledikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

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Sosyal medyada ihbar edilen maskesiz turist çifte polisten ceza.
Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi hesabını da etiketleyen kadın, denetleme yapılmadığını iddia ederek çifti ihbar etti.

KALDIKLARI OTELDE CEZA KESİLDİ

Ancak Türk Polis Teşkilatının hem sosyal medyada hem de fiziki olarak aktif şekilde çalışma yaptığından habersiz olduğu düşünülen Güliz G’nin paylaşımı üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kadının paylaştığı fotoğraftan yola çıkarak turist çiftin kimliğini tespit etti. Çiftin Şişli’de bir otelde kaldığını da belirleyen Beşiktaş polisi, dün saat 02.30 sıralarında otele giderek lobiye gelen çifte “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 900’şer lira idari para cezası uyguladı.

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  • Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçe genelinde denetimlere hız kesmeden devam ettiği öğrenildi.

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