Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulumuzun gündeminde okulların kapanması yok
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulumuzun gündeminde okulların kapanması yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika... Okullar kapanacak mı? Sağlık Bakanı Kocadan flaş açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.


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