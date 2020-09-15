​Sorumsuzlar: Koronavirüs taşıyan bireylerin sorumsuzluğu toplum sağlığını tehlikeye atıyor ​

Yaptırımlara rağmen karantinaya uymayan ‘sorumsuz’ vatandaşlar, toplum sağlığını tehlikeye atıyor. Yurdun dört bir yanından gelen benzer haberler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da gündeminde yerini aldı. Koca, önceki gün yaptığı paylaşımda, “Bireysel sorumsuzluklar toplumsal zafere gölge düşürür” dedi. Koca, “Ağır hasta sayısı artışı, virüse karşı birlikte mücadele etmemizi zorunlu kılıyor. Sağlık çalışanlarımız tedbirli davranmamız konusunda ısrarcılar. Kurallara uymak vicdani de bir sorumluluktur. Hedeften uzaklaşmayalım” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:36 Koronavirüse yakalanıp hayatını kaybeden adamdan yürek yakan son mesaj: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın Çorum'da koronavirüse yakalanan PTT emeklisi 62 yaşındaki Yaşar Ünal, tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamadı. 20 günlük tedavi sürecinde Ünal'ın, yoğun bakım servisine alınmadan önce kendi cep telefonuyla kaydettiği videoda insanlara 'Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın' diyerek çağrıda bulunduğu ortaya çıktı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

KYK YURTLARINA YERLEŞTİRİLDİLER

Tüm bu uyarı ve yasaklara aldırmayanlar ise ‘bu kadarına pes’ dedirtti. Tunceli’nin Pertek ilçesinde Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişi hayır yemeği verince köy karantinaya alındı. Tunceli Valiliği hayır yemeği düzenleyen ve yemeğe katılan 10 kişiye toplamda 31 bin 500 TL idari para cezası kesti. Valilik açıklamasında “Pertek’te bulunan bir köyümüzde, almış olduğumuz hıfzıssıhha kararına rağmen bir vatandaşımız hayır yemeği vermiş, kendisinin pozitif olması sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır. Hayır yemeğini düzenleyen ve yemeğe katılan 10 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden 3150 şer TL idari para cezası uygulanmış toplamda 10 kişiye 31 bin 500 TL ayrıca hayır yemeğini düzenleyen kişi hakkında TCK’nın 195 maddesi gereğince adli işlem başlatılmıştır. Bahse konu köyün muhtarı hakkında ise gerekli soruşturma Pertek Kaymakamlığımızca başlatılmıştır” denildi. Bolu’da da polis ekiplerinin uygulamasında karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 1 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na götürülerek karantinaya alındı. TEM Otoyolu Batı Gişeleri çıkışında uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları bir otomobilin sürücüsüne GBT sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada sürücü Erhan D.’nin, Bolu’daki bir fabrikada çalışan ve koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşlarıyla teması nedeniyle 14 gün karantinada olması gerektiği tespit edildi. Karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen Erhan D. hakkında yasal işlem yapan ekipler, 3 bin lira idari para cezası kesti. İşlemlerin ardından Erhan D., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Seyyide Nefise Yurdu’na götürülerek karantinaya alındı. Karaman’da karantina kurallarına uymayarak ihlal eden 2’si kadın 6 kişi yurda yerleştirilerek gözetim altına alındı. Elazığ, Kırklareli’de de pozitif iki kişi evlerinde olması gerekirken şehir meydanında yakalandı.

REKLAM