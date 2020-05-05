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Koronavirüs Sosyal medyada fotoğraf paylaşınca yakalandılar Toplu iftara 15 bin lira ceza
TÜRKİYE

Sosyal medyada fotoğraf paylaşınca yakalandılar: Toplu iftara 15 bin lira ceza

Sakarya’da koranavirüs tedbirleri kapsamında toplu iftar yasağına uymayarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan kişilere 14 bin 910 lira para cezası kesildi. İftara katılanların maske takmaması ve sosyal mesafe kuralına uymaması 'pes' dedirtti.

Haber Merkezi İHA
Yasağa rağmen toplu iftar yapıp fotoğrafı sosyal medyada paylaştılar.
Yasağa rağmen toplu iftar yapıp fotoğrafı sosyal medyada paylaştılar.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında toplu iftarların yasaklandığı kararı açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bu yasağa aldırış etmeyen bir firma tarafından toplu iftar programı düzenlendi.

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Sosyal mesafe sıfır

Maskelerin takılmadığı ve sosyal mesafe kuralının da ihlal edildiği iftar programının fotoğrafları ise firma sahibi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. Yasak olmasına rağmen düzenlenen ve tepkilere neden olan toplu iftar etkinliği sonrası Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Büyük tepki topladı

Firma sahibi tarafından paylaşılan ve daha sonrasında sosyal medya üzerinde büyük tepkilere neden olan fotoğrafların incelenmesinin ardından polis ekipleri iftarı düzenleyen firma sahibi ve programa katılım gösteren 30 kişiye para cezası kesti.

Ramazan geleneğini
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Ramazan geleneğini "online" iftar ile sürdürdüler
Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan ve koronavirüs sebebiyle ramazanda bir araya gelemeyen bir grup arkadaş, 'online' iftar sofrasında buluştu. Görüntülü konferans uygulaması aracılığıyla buluşan arkadaşlar, bir yandan dua ederek oruç açarken diğer yandan sohbet ederek hasret giderdi. Online iftar sofrasında arkadaşlarını buluşturan Seda Uğural Sapcı, 'Ramazanda her zaman toplu iftarlar yapılır, herkes eşine dostuna gider görüşmek ister. Koronavirüs sebebiyle arkadaşlarımızla görüşemediğimiz için ve toplu iftarları özlediğimiz için böyle bir fikir attık ortaya. Çok da güzel oldu' dedi.

  • Salgın tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen kurala uymayarak etkinliği düzenleyen firma sahibine 3 bin 150 lira ve programa katılan 30 kişiye ise 392’şer lira olmak üzere toplamda 14 bin 910 TL para cezası kesildiği öğrenildi.
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