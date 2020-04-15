Koronavirüs Sosyal mesafeye uymadılar cezayı yediler Parti evine polis baskını
TÜRKİYE

Sosyal mesafeye uymadılar cezayı yediler: Parti evine polis baskını

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir villaya düzenlediği baskında koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip, parti yapan 10 kişiye toplam 31 bin 500 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir villada koronavirüs tedbirleri ihlal edilerek parti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adrese saat 02. 30 sıralarında baskın düzenledi.

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Yetkililer vatandaşlara “evde kalın ve sosyal mesafeye evde dahi dikkat edin< uyarıları yaparken Türkiye'de eğlence hayatının evlerde devam ettiği gözlemlendi. Büyükçekmece'de bir villada verildiği öğrenilen parti, instagram'dan canlı yayınlandı. Yayın devam ederken izleyenlerden birinin 'corona partisi mi' şeklindeki sorusu dikkat çekti.

Baskında 2’si kadın 10 kişinin Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine göre yasaklara aykırı hareket ettiği tespit edildi.

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  • Sosyal mesafe kuralını ihlal şüphelilere kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.
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