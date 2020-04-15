Sosyal mesafeye uymadılar cezayı yediler: Parti evine polis baskını
Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir villaya düzenlediği baskında koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip, parti yapan 10 kişiye toplam 31 bin 500 lira para cezası kesildi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir villada koronavirüs tedbirleri ihlal edilerek parti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adrese saat 02. 30 sıralarında baskın düzenledi.