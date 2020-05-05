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Koronavirüs Sudandaki Türk hasta ambulans uçakla Türkiyeye getirildi
TÜRKİYE

Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Atatürk Havalimanı'na inen uçaktan sağlık görevlileri tarafından alınan Mehmet Hanefi Aydın, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın çocuklarının sosyal medyadan yaptıkları çağrı üzerine, Sudan'daki hastanın Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti.

Haber Merkezi AA
Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeden evine gönderilen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

DHA
Ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi.

Sağlık görevlileri uçaktan aldı

Aydın'ı taşıyan ambulans uçak, ilk olarak planlanan şekilde Antalya'da ikmal yaptıktan sonra, saat 20.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri tarafından uçaktan alınan Mehmet Hanefi Aydın, yapılan kontrollerin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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