Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeden evine gönderilen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Sağlık görevlileri uçaktan aldı
Aydın'ı taşıyan ambulans uçak, ilk olarak planlanan şekilde Antalya'da ikmal yaptıktan sonra, saat 20.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri tarafından uçaktan alınan Mehmet Hanefi Aydın, yapılan kontrollerin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.