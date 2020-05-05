Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Atatürk Havalimanı'na inen uçaktan sağlık görevlileri tarafından alınan Mehmet Hanefi Aydın, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın çocuklarının sosyal medyadan yaptıkları çağrı üzerine, Sudan'daki hastanın Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti.

Haber Merkezi 05 Mayıs 2020, 21:29 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2020, 21:34 AA