Tekirdağ Merkez İlçesi olan Süleymanpaşa Belediyesi şehrin dört bir yanını dezenfektan çeşmeleriyle donatıyor.

2020 yılının başlarında Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Korona Virüs salgınının, Türkiye’nin çeşitli illerinde görülmesiyle beraber, hükümetin açıkladığı tedbirler kapsamında bir dizi çalışmayı hayata geçiren Süleymanpaşa Belediyesi, sağlık çalışanları için siperli sedye ve ateş ölçüm kabini uygulamalarıyla dikkat çekmişti.

Virüs salgınının giderek arttığı dönemde, vatandaşlara maske, dezenfektan ve kolonyadan oluşan onbinlerce hijyen paketi dağıtan belediye, ilçe genelindeki eğitim kurumlarında öğrenim gören ilköğretim öğrencileri için, özel boyutlarda maske ve hijyen paketlerinin de dağıtımını gerçekleştirmişti.

Tekirdağ Merkez İlçesi olan Süleymanpaşa Belediyesi şehrin dört bir yanını dezenfektan çeşmeleriyle donatıyor.

Yılın ikinci yarısından itibaren vakaların artış gösterdiği ülke genelinde, yine dikkat çeken bir uygulamaya imza atan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek, “Yer ve Yüzey Dezenfektan Çeşmesi” projesini hayata geçirdiklerinin müjdesini verdi.

Tekirdağ Merkez İlçesi olan Süleymanpaşa Belediyesi şehrin dört bir yanını dezenfektan çeşmeleriyle donatıyor.

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'2'şer tonluk tanklara halkımız rahatça ulaşabiliyor'

Şehrin 16 noktasına konulacak 2’şer tonluk tankların montajına başladıklarını ifade eden Başkan Yüksel, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

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“Süleymanpaşa Belediyesi olarak Namık Kemal Üniversitemiz işbirliğinde hayata geçirdiğimiz projeye hızla start verdik. Belediyemize ait atölyede üretimi yapılan 2’şer tonluk tankları, halkımızın rahat biçimde ulaşabileceği noktalara koyarak, Namık Kemal Üniversitemizin Kimya Laboratuvarlarında geliştirilen Yer ve Yüzey Dezenfektanlarını bu noktalardan vatandaşlarımızın kullanımına, ücretsiz olarak sunmuş olacağız.”

Tekirdağ Merkez İlçesi olan Süleymanpaşa Belediyesi şehrin dört bir yanını dezenfektan çeşmeleriyle donatıyor.



Başkan Yüksel, hızla devam eden çalışmaların hızla belirlenen noktalara konulduğuna dikkat çekerek,“Süleymanpaşa’da yaşayan hemşehrilerimizin büyük rağbet gösterdiği projemizin ilk adımını Köprübaşı mevkiinde uyguladık. Bölge sakinlerimiz, esnafımız ve ticari araç sahibi vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği çalışmamızı, bir kaç gün içinde şehrimizin 16 farklı noktasında gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

Süleymanpaşa Belediyesi, sağlık çalışanları için siperli sedye ve ateş ölçüm kabini uygulamalarıyla dikkat çekmişti.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hizmete sunulan, Yer ve Yüzey Dezenfektan Çeşmesi’nden ihtiyaç duydukları solüsyonu temin eden vatandaşlar, Başkan Yüksel’e, pandemi sürecinde yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Süleymanpaşa Belediyesi, sağlık çalışanları için siperli sedye ve ateş ölçüm kabini uygulamalarıyla dikkat çekmişti.

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