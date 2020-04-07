Sultangazi'de pazarda maske satışı: Günlük 500 lira kazanan var

Sultangazi'de kurulan bir pazar alanında Sağlık Bakanlığı'ndan herhangi bir onay belgesi bulunmayan maskeler 5 ila 10 lira arasında satılıyor. Satıcıların, "Yıkayıp yıkayıp" kullanabilirsiniz diyerek sattıkları bu maskelerin koruyucu özelliğinin bulunmadığı bildiriliyor.

Satılan maskelerin herhangi bir belgesi bulunmuyor.

Günlük 500 lira kazanan var

Maskesinin herhangi bir belgesi olmadığını söyleyen bir satıcı, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Toptancılar pazara getiriyor alıyoruz. Günde 100 tane satıyorum ortalama" diye konuşurken, bir başka maske satıcısı da: "Dün başladım satmaya 100 tane aldık. Sokakta bir arabada satıyorlardı. Baktım herkes alıyor ben de aldım. 3-3.5 arası aldım. Bir iznim yok satmak için. Bunu yıkayıp yıkayıp takıyorlar. Beyazlar daha sağlıksızmış, bakteri yapıyormuş. Yıkayıp yıkayıp kullanabiliyorsun ben de kullanıyorum. Bugün satış yok herkes satıyor."

Sultangazi'de kurulan bir pazar alanında Sağlık Bakanlığı'ndan herhangi bir onay belgesi bulunmayan maskeler 5 ila 10 lira arasında satılıyor.

Tütüncü maske satıcı oldu

Pazar alanında adım başı seyyar satıcılar tarafından satışı yapılan maskeleri cadde üzerinde bir tütüncünün de satması dikkat çekti. Tütün satan işletmeci , "Maskeler bir arkadaşın bugün koyduk satıyoruz. Tanesi 5 lira" diye konuştu.