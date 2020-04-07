Koronavirüs Sultangazide pazarda maske satışı Günlük 500 lira kazanan var
TÜRKİYE

İstanbul haberleri: Sultangazi'de pazarda maske satışı: Günlük 500 lira kazanan var!

Sultangazi'de pazarda maske satışı: Günlük 500 lira kazanan var

Koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında market, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti. Bunu fırsat bilen bazı satıcılar özellikle pazar alanlarında "nano maske" olarak adlandırdıkları siyah maskeleri satmaya başladı. Günlük 500 lira kazanan bile var.

Haber Merkezi DHA
Pazarda maske satışı yapılıyor.
Pazarda maske satışı yapılıyor.

Sultangazi'de kurulan bir pazar alanında Sağlık Bakanlığı'ndan herhangi bir onay belgesi bulunmayan maskeler 5 ila 10 lira arasında satılıyor. Satıcıların, "Yıkayıp yıkayıp" kullanabilirsiniz diyerek sattıkları bu maskelerin koruyucu özelliğinin bulunmadığı bildiriliyor.

Satılan maskelerin herhangi bir belgesi bulunmuyor.

Günlük 500 lira kazanan var

Maskesinin herhangi bir belgesi olmadığını söyleyen bir satıcı, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Toptancılar pazara getiriyor alıyoruz. Günde 100 tane satıyorum ortalama" diye konuşurken, bir başka maske satıcısı da: "Dün başladım satmaya 100 tane aldık. Sokakta bir arabada satıyorlardı. Baktım herkes alıyor ben de aldım. 3-3.5 arası aldım. Bir iznim yok satmak için. Bunu yıkayıp yıkayıp takıyorlar. Beyazlar daha sağlıksızmış, bakteri yapıyormuş. Yıkayıp yıkayıp kullanabiliyorsun ben de kullanıyorum. Bugün satış yok herkes satıyor."

Sultangazi'de kurulan bir pazar alanında Sağlık Bakanlığı'ndan herhangi bir onay belgesi bulunmayan maskeler 5 ila 10 lira arasında satılıyor.

Tütüncü maske satıcı oldu

Pazar alanında adım başı seyyar satıcılar tarafından satışı yapılan maskeleri cadde üzerinde bir tütüncünün de satması dikkat çekti. Tütün satan işletmeci , "Maskeler bir arkadaşın bugün koyduk satıyoruz. Tanesi 5 lira" diye konuştu.

Koronavirüse yakalandığını zannetti: Akrep soktuğu ortaya çıktı
FOTOĞRAF 5
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İlçenin Kışla Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Şahabettin Demir, önceki gün evinin bahçesinde odun keserken aniden rahatsızlandı.
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Ateşi yükselen ve ayağında şiddetli bir ağrı hisseden Demir, koronavirüs salgını nedeniyle endişelenip, yakınlarına haber verdi.
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Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Demir'in muayenesinde koronavirüs belirtilerine rastlanmadı. Doktorlar Demir'e, ayak bileğindeki şişlik ve kızarıklıktan yola çıkarak, kendisini zehirli bir böceğin ısırdığını söyledi.
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'Koronavirüsten dolayı da büyük endişe duydum' Doktorun yazdığı ilaçları alıp, evine dönen Demir, ailesiyle birlikte çalıştığı yerde yaptıkları aramalarda akrebe rastladı.
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Şahabettin Demir, koronavirüs nedeniyle endişe duyduğunu belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu: Bahçede çalışırken aniden ateşim yükseldi ve titremeye başladım. Koronavirüsten dolayı da büyük endişe duydum. Ancak doktorlar, bunun bir böcek sokmasından kaynaklanmış olabileceğini söyleyince sevindim. Şimdi ilaçlarımı alıyorum ve kendimi iyi hissediyorum, koronavirüs olmadığım için de çok mutluyum.
Koronavirüse yakalandığını zannetti: Akrep soktuğu ortaya çıktı
Van'ın Erciş ilçesinde evinin bahçesinde odun kırarken aniden rahatsızlanan Şahabettin Demir (39), yüksek ateş ve şiddetli ağrı nedeniyle gittiği hastanede, kendisini zehirli bir böceğin ısırdığını öğrendi. Koronavirüs salgını nedeniyle büyük korku yaşadığını belirten Demir, hastaneden geldikten sonra çalıştığı yerde yaptıkları aramada, akrebe rastladıklarını söyledi.
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