'Süper varyant' kabusun yeni adı: Rekombinasyon

Bilim dünyasında iki Kovid suşunun bir kombinasyonu olan 'yeni bir süper varyant' paniği yaşanıyor.

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları ABD'de iki farklı suşun bir araya gelmesiyle meydana geldiğine inanılan 'kalıcı' bir COVID-19 türü belirlediler.

Söz konusu 'Süper varyant' virüsün iki farklı suşu aynı konak hücreye bulaştığında ve çoğalırken birbirleriyle etkileşime girdiğinde ortaya çıkan, rekombinasyon adı verilen oldukça endişe verici bir sürecin yaşanmasına neden oluyor. Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, B.1.628 olarak adlandırılan bu varyantın genetik yapısını analiz ettiler ve bunun diğer iki suştan, B.1.631 ve B.1.634'ten geldiği sonucuna vardılar.

Oxford Üniversitesi'nde evrim ve bulaşıcı hastalık profesörü olan çalışmanın yazarlarından Oliver Pybus, 'rekombinasyonun ciddiye alınması gerektiği' konusunda uyardı.

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