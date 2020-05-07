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Koronavirüs Suudi Arabistan Kabenin girişine sterilizasyon kapısı koydu
DÜNYA

Suudi Arabistan Kabe’nin girişine sterilizasyon kapısı koydu

Suudi Arabistan’da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin girişine ziyaretçileri sterilize eden kapılar yerleştirildi.

Haber Merkezi İHA
Kabe'nin girişine yerleştirilen sterilizasyon cihazı
Kabe'nin girişine yerleştirilen sterilizasyon cihazı

Suudi Arabistan, koronavirüse karşı aldığı tedbirleri artırmaya devam ediyor. Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevî’nin girişine ziyaret edenleri otomatik bir şekilde sterilize eden kapılar yerleştirildi. Teknik ve Hizmet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından en son teknoloji ile yapılan sterilizasyon kapıları onayladıktan sonra Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’nin girişlerine yerleştirildi.

İHA
Kabe'nin girişine yerleştirilen sterilizasyon cihazı

Gelişmiş sterilize kapılar, ziyaretçileri sterilize edip termal kameralarla 6 metre uzaklıktaki sıcaklıkları tespit edebiliyor, aynı anda birkaç kişinin sıcaklığını ölçebiliyor. Kapılarda antiseptik depolama birimi, akıllı izleme ekranları da bulunuyor. Günlük olarak işlerini yapmak için camilere giren herkes sterilize kapılardan geçiyor.

İHA
Kabe'nin girişine yerleştirilen sterilizasyon cihazı
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