Koronavirüs Suudi Arabistan Kovid-19 önlemleri kapsamında 20 ülkeden gelişleri askıya aldı
DÜNYA

Suudi Arabistan Kovid-19 önlemleri kapsamında 20 ülkeden gelişleri askıya aldı

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çarşamba gününden itibaren 20 ülkeden gelişlerin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, ABD, Endonezya, İtalya, Pakistan, İngiltere, Türkiye, İsveç, Fransa, Lübnan, Mısır, Hindistan, Japonya , İrlanda, Brezilya, Portekiz, İsviçre ve Güney Afrika olmak üzere 20 ülkeden Suudi Arabistan'a gelişin engellendiği belirtildi.

Kovid-19 virüsünü kontrol altına alabilme ve yayılmasını engelleme çalışmaları kapsamında alındığı kaydedilen karardan vatandaşların, diplomatların, sağlık çalışanlarının ve ailelerinin muaf tutulacağı aktarıldı.

Haberde kararın çarşamba günü yerel saatle 21.00'den itibaren uygulanmaya başlanacağı aktarılırken bitiş tarihi belirtilmedi.

Suudi Arabistan'da son verilere göre salgının başlangıcından bu yana 6 bin 363 kişi yaşamını yitirdi, 367 bin 23 vaka tespit edildi ve 358 bin 545 hasta sağlığına kavuştu.

Merkel'den Kovid-19 aşı açıklaması: Yaz sonunda herkese aşı imkanı sağlamak istiyoruz
KORONAVİRÜS
Merkel'den Kovid-19 aşı açıklaması: Yaz sonunda herkese aşı imkanı sağlamak istiyoruz

Avusturya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere 90 avro para cezası
KORONAVİRÜS
Avusturya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere 90 avro para cezası
Abone Ol Google News
Aslan seriye bağladı

Aslan seriye bağladı

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste dördüncü maçını kazandı.
Hatayda nefes kesen maç

Hatay'da nefes kesen maç

Fenerbahçe 23. haftanın açılışında Hatayspor'u mağlup etti.
Provokatörler için çağrıda bulundu

Provokatörler için
çağrıda bulundu

Kılıçdaroğlu, ​polis ekiplerine saldıranları savundu.
76 milyon kişi iyileşti

76 milyon kişi iyileşti

Dünya geneli Kovid-19 bilançosu...
PKK, HDP'ye <br>talimat verdi

PKK, HDP'ye
talimat verdi

Bakan Soylu, canlı yayında açıkladı.
Biden <br>döneminde ilk temas

Biden
döneminde ilk temas

​Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme.
Vaka sayısı düşmüyor

Vaka sayısı düşmüyor

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.
Soylu'dan <br>Telegram hamlesi

Soylu'dan
Telegram hamlesi

​Twitter sansürüne karşı ilk paylaşımını yaptı.

YÖK görüş istedi

YÖK görüş istedi

Yüz yüze eğitime geçiş için ilk adım.

​FETÖ'nün akıl almaz Hıristiyanlık propagandası.

İşçiye büyük zam!

İşçiye büyük zam!

​Kocaeli'de en düşük maaş 4.900 TL oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.