Koronavirüs Suudi Arabistan Kralı Selman koronavirüs aşısı oldu
DÜNYA

Suudi Arabistan Kralı Selman koronavirüs aşısı oldu

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, korona virüs (Covid-19) aşısı oldu. Selman’ın hangi aşıyı vurulduğu bilgisi paylaşılmazken, Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ocak itibarıyla toplam 137 bin 862 kişiye Pfizer-BioNTech aşısı vuruldu.

Haber Merkezi İHA
Suudi Arabistan Kralı Selman koronavirüs aşısı oldu.
Suudi Arabistan Kralı Selman koronavirüs aşısı oldu.

Kral Selman’ın Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ulusal aşı planı kapsamında koronavirüs aşısının ilk dozunu aldığı açıklandı. Kral Selman’ın hangi aşıyı vurulduğu bilgisi paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ocak itibarı ile toplam 137 bin 862 kişiye Pfizer-BioNTech aşısı vuruldu.

  • Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olmuştu. Arabistan’da 3 hafta önce korona virüs aşı kampanyası başlamıştı.

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Uluslararası uçuş yasağı kaldırılıyor

Öte yandan, Suudi Arabistan, koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı uluslararası uçuş yasağını kaldıracağını duyurdu. Devlet haber ajansı SPA, ülke vatandaşlarının yurtdışına seyahat edip ardından 31 Mart'tan itibaren geri dönmesine izin verileceğini kaydetti. Bu kapsamda tüm hava, kara ve deniz limanları aynı tarihten itibaren açılacak.

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