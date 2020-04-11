Suudi Arabistan, ramazanda teravih namazlarını askıya alabilir

İslami İşler Davet ve İrşat Bakan Vekili Muhammed el-Ukeyl, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Yüksel Alimler Heyeti ve yönetimden aksine dair bir karar çıkmadıkça ramazanda teravih namazlarının askıya alınmasının muhtemel olduğunu söyledi.

FOTOĞRAF 8 Suudi Arabistan, Kovid-19'la mücadele kapsamında, 2 Mart'tan itibaren dünya genelinden umre ziyaretlerini, 20 Mart'tan itibaren de kutsal mekanlar Mekke'deki Harem-i Şerif (Mescid-i Haram) ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye her türlü ziyareti durdurdu. Alınan kararın ardından, Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor. Suudi Arabistan'da koronavirüs tedbirleri: Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor Çin'in Wuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyanın dört bir yanına yayılması, çok sayıda ülkeyi çeşitli tedbirler almaya itti. Boş kalan Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor.

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"Durumu değerlendiriyoruz"

Haremeyni Şerifeyn İşleri Genel Başkan Vekili Ahmed el-Mansuri de aynı kanala yaptığı açıklamada, Mescid-i Haram'da teravih ve teheccüt namazlarının kılınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak yüksek konseyin bulunduğunu hatırlattı. Sputnik'in haberine göre; Mansuri, buradan çıkacak tavsiyelerin ışığında durumun değerlendirilerek uygulamaya gidileceğini söyledi.

KORONAVİRÜS Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Suudi Arabistan koronavirüs salgınından korunma kapsamında 18 Mart'ta ülkede cemaatle namaz kılınmasını askıya almıştı.

Ölü sayısı 47'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 6 can kaybının daha yaşandığı ve hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye çıktığı belirtildi. Açıklamada, 856 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 3 bin 651'e ulaştığı kaydedildi.