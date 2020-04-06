Koronavirüs Suudi Arabistanda 4 il ve 5 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
DÜNYA

Suudi Arabistan'da 4 il ve 5 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 ilde ve 5 büyük kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugün uygulanmaya başlayacak kararın ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği aktarıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamayla virüse karşı aldığı tedbirleri genişlettiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Riyad, Tebuk, Ed-Demmam, Ez-Zahran, El-Hefuf kentleri ile Cidde, Taif, El-Katif ve El-Hubar illerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu il ve kentlerde, sağlık kurumları, eczaneler ve temel gıda ürünleri satılan dükkanlar dışında tüm ticari faaliyet ve hareketin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, bölge sakinlerinin evden çıkışlarına zaruri ihtiyaçlarını temin için kısıtlı bir alanda izin verileceği ifade edildi.

Bugün uygulanmaya başlayacak kararın ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği aktarıldı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada salgın kaynaklı can kaybının 38'e, vaka sayısının 2 bin 605'e yükseldiğini bildirmişti.

Dün akşam hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı yoğun bakıma alındı
KORONAVİRÜS
Dün akşam hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı yoğun bakıma alındı
Abone Ol Google News
İngiltere şokta!

İngiltere şokta!

​İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.
Maske talep sayfası açıldı

Maske talep sayfası açıldı

Ücretsiz gönderilecek PTT kapıya teslim edecek
Bakkal defteri yalanı!

'Bakkal defteri' yalanı!

Valilik, CHP sözcüsünün iddiasını araştırdı
Ölü sayısı 10 bini geçti

Ölü sayısı 10 bini geçti

​ABD'de tablo giderek ağırlaşıyor.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 649'a yükseldi.
Parayla maske <br>satışı yasak

Parayla maske
satışı yasak

Erdoğan'dan bin yataklı iki hastane müjdesi.
229'u yakalandı

229'u yakalandı

​İçişleri Bakanlığı anında tespit etti.
Fransız bakandan<br>'bağış' çağrısı

Fransız bakandan
'bağış' çağrısı

​'Elinde maske olan vatandaşlarımız hastaneye götürüp versinler'.
Bu ne pişkinlik!

Bu ne pişkinlik!

​Hem yasağı çiğnedi hem de tehditler savurdu.
İkinci dalga korkusu!

İkinci dalga korkusu!

​Çin'de kısıtlamalar hafifledi, turistler akın etti.
Artık maskesiz girilemeyecek!

Artık maskesiz girilemeyecek!

Bakanlık, ​81 ilin valiliklerine yazı gönderdi.
Türkiye'ye<br>moral oldular

Türkiye'ye
moral oldular

80 ve 89 yaşındaki çift Kovid-19'u yendi.
Öncelik toplum sağlığı

Öncelik toplum sağlığı

TGSP, koronavirüs önlemlerini açıkladı.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

Eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşanmayacak.
Sütleri<br>çöpe döküyorlar

Sütleri
çöpe döküyorlar

Dünya gıda krizini tartışırken ABD'de ilginç uygulama
12 hakim savcı ile 55 personel yakalandı

12 hakim savcı ile 55 personel yakalandı

Adalet Bakanı Gül'den koronavirüs açıklaması.
Duygusal mesafeyi <br>ihmal etmeyin

Duygusal mesafeyi
ihmal etmeyin

​Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Yeni Şafak yayınına katıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.