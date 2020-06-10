Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Suudi Arabistanda Kovid-19 vaka sayısı 110 bini aştı
DÜNYA

Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 110 bini aştı

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 110 bini geçti.

Haber Merkezi AA
Foto / Arşiv
Foto / Arşiv

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 36 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 819'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede 3 bin 717 kişinin daha enfekte olduğu, böylece vaka sayısının 112 bin 288'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının 77 bin 954 olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, Cidde kentinde Kovid-19 ile mücadele önlemlerinin 15 gün boyunca artırıldığını duyurmuştu.

Cidde'de 6 Haziran'da başlanan yeni önlemler kapsamında kentte 15.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, camilerde vakit namazlarının kılınması ile restoran ve kafelerden sipariş verilmesinin askıya alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, başkent Riyad'da da vakalarda artış yaşanması halinde yeni önlemler alınabileceği ifade edilmişti.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mart'tan itibaren yaklaşık 2 ay kapalı olan camiler, mayıs ayının sonunda yeniden ibadete açılmıştı.


Abone Ol Google News
İsraile kırmızı çizgi uyarısı

İsrail'e kırmızı çizgi uyarısı

Çavuşoğlu: ​İslam ülkeleri olarak sonuçları olacağını göstermeliyiz.
Erdoğan Putin ile görüştü

Erdoğan Putin ile görüştü

Gündem: Libya'da Rus paralı askerlere rağmen kaybeden Hafter.
Yunanistanateşle oynuyor

Yunanistan
ateşle oynuyor

​Türk gemisini engellemeye kalktı, kaçmak zorunda kaldı.
Vandallığın<br>bu kadarı

Vandallığın
bu kadarı

​Ailesini 5 aydır göremeyen sağlıkçıyı öldüresiye dövdüler.
Böyle dalga geçtiler

Böyle dalga geçtiler

​Trump destekçilerinden iğrenç eylem.
MEB'den karne kararı

MEB'den karne kararı

​Bundan sonra dijital ortamdan erişime açılacak.
İttifakı karıştıracak çıkış

İttifakı karıştıracak çıkış

​"Fatih'in vasiyeti yerine getirilsin, Ayasofya açılsın."
CHP hâlâ 'kapalı alan' diyor

CHP hâlâ 'kapalı alan' diyor

​Kurultay için bakanlık devrede: Açık alanda kurallara göre yapın.
Bizimle savaşmak istemezsiniz

Bizimle savaşmak istemezsiniz

​Bakan Akar, Yunanistan'ın 'savaş' tehdidine güldü geçti...
85 yıl önce açılışı böyle duyuruldu

85 yıl önce açılışı böyle duyuruldu

​Ayasofya Müzesi bu sabahtan itibaren halka ve seyyahlara...
​Trump'ın 'Beyaz' stajyerleri

​Trump'ın 'Beyaz' stajyerleri

Bu fotoğraf olay oldu.
Bayraktar'ın yeni hedefi 1 milyon saat

Bayraktar'ın yeni hedefi 1 milyon saat

Kafayı yerli ve milli İHA'larla bozan Yunan spiker çıldıracak.
Türkiye öncü ülkelerden biri oluyor

Türkiye öncü ülkelerden biri oluyor

Üretim devrimi: 3D yazıcı ile maliyetler azaldı.
Hafter sırra<br>kadem bastı

Hafter sırra
kadem bastı

Bakan Akar'dan Libya'daki zafere dair önemli mesajlar.
Turistler için kapılar açıldı

Turistler için kapılar açıldı

Almanya'dan kalkan uçak Antalya'ya turistlerle indi.
Maske yok temas var

Maske yok temas var

​ABD'de koronavirüs tehlikesi artıyor.
Başka ülkede örneği yok

Başka ülkede örneği yok

​İki kardeşin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istediği tavşan geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.