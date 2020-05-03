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Koronavirüs Suudi Arabistandan özel uçakla getirilen 170 kişi Malatyada karantinaya alındı
TÜRKİYE

Suudi Arabistan'dan özel uçakla getirilen 170 kişi Malatya'da karantinaya alındı

Suudi Arabistan'dan özel uçakla Malatya'ya getirilen 170 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında KYK yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Suudi Arabistan'dan getirilen Türkler Kayseri'de karantinaya alındı.
Suudi Arabistan'dan getirilen Türkler Kayseri'de karantinaya alındı.

Koronavirüs salgınının ardından Suudi Arabistan'da yaşayan 170 Türk vatandaşı, alınan tahliye kararı sonrası özel uçakla Malatya'ya getirildi. Erhaç Havalimanı'na inen uçaktaki 170 kişi, sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) Battalgazi Yurdu'na getirildi.

DHA
Suudi Arabistan'dan getirilenler Malatya'da karantinaya alındı.n

14 GÜN KARANTİNADA TUTULACAKLAR

Salgına karşı tedbir alınan yurtta dezenfekte edilen odalara yerleştirilen 170 kişinin karantina sürecince ihtiyaçları; Valilik, Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Yurt dışından gelen Türk vatandaşları, kentteki 14 günlük karantina sonrası sağlık problemi olmaması durumunda memleketlerine gönderilecek.

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA
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