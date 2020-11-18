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Koronavirüs Taksicinin ön koltuğa oturulmaması için aldığı önlem Cansız manken
TÜRKİYE

Taksicinin ön koltuğa oturulmaması için aldığı önlem: Cansız manken

Düzce’de taksicilik yapan Hakan Atılgan, salgın nedeniyle müşterilerle arasındaki sosyal mesafeyi korumak için aracın ön koltuğuna oturulmaması amacıyla cansız manken taşımaya başladı. Atılgan, müşterilerinden olumlu geri dönüşler aldığını belirtirken, ancak 3-4 kişi binmek isteyenlerin tepki gösterdiğini ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Taksici, ön koltuğa oturulmasını engellemek için cansız manken taşımaya başladı.
Taksici, ön koltuğa oturulmasını engellemek için cansız manken taşımaya başladı.

Düzce’de taksicilik yapan Hakan Atılgan havaların soğuması ile birlikte artış gösteren koronavirüs vakalarına karşı hem kendisini hem de müşterilerini korumak için kendince tedbir aldı.

DHA
Taksici, ön koltuğa oturulmasını engellemek için cansız manken taşımaya başladı.

Atılgan, sosyal mesafenin korunması amacıyla taksinin ön koltuğuna oturulmasını engellemek için canlı manken taşımaya başladı. Bu uygulama ile genelde müşterilerinden övgü aldığını ifade eden Atılgan, ancak 3-4 kişi binmek isteyenlerin tepki gösterdiğini söyledi.

DHA
Taksici, ön koltuğa oturulmasını engellemek için cansız manken taşımaya başladı.
  • Atılgan, başlattığı uygulama hakkında şunları söyledi:
  • "Son dönemde koronavirüs vakaları artış gösterdi. Kendimizi ve vatandaşlarımızı muhafaza edelim diye böyle bir şey düşündüm kendimce. Ön koltuk gerçekten çok riskli. Kişiler bazen hapşırıyor. Onun ağzından çıkan virüsü bizler muhakkak teneffüs ediyoruz. Bu yüzden böyle bir şey düşündüm. Manken arkadaşımla birlikte Düzce’yi geziyoruz. O da rahatsız olmuyor. Taksimetre ücretini daha alamadım inşallah alacağım. Müşterilerim bu durumdan oldukça memnunlar. 'Keşke diğer taksiciler de sizin gibi duyarlı olsalar' diyorlar. Bazı müşterilerimiz ise neden 3-4 kişi almıyorsunuz diyor. Onlarda haklı ama geçirdiğimiz süreç hakikaten kolay bir süreç değil. Herkes hayatıyla mücadele ediyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın buna duyarlı olmasını istiyorum. Elimizden geldiğince kendilerini ve bizleri korumasını istiyorum."

DHA
Taksici, ön koltuğa oturulmasını engellemek için cansız manken taşımaya başladı.

Hakan Atılgan’ın devamlı taksi müşterisi olan Tenzile Koç ise uygulamadan memnun olduğunu ifade ederek, "Ben devamlı ön koltukta seyahat etmeyi seven bir kişiyim. Bu virüs nedeniyle bazı alışkanlıklarımızı unutmamız gerekiyor. İlk fark ettiğim zaman benim için komik oldu. Arkaya geçtim direk. Ama ondan sonra alıştım ve bunun böyle olması gerekiyor. Sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Hakan bey de güzel bir konuya değinmiş. İyi bir sosyal mesaj verdiğine inanıyorum” diye konuştu.

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