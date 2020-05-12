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Koronavirüs Taksim ve İstiklal Caddesinde günde 10 binden fazla maske dağıtılıyor
TÜRKİYE

Taksim ve İstiklal Caddesi’nde günde 10 binden fazla maske dağıtılıyor

Beyoğlu Belediyesi, Semt Konaklarında gerçekleştirdiği maske üretimini artırdı. Her gün üretilen on binlerce maskenin 10 bini, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin girişinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Haber Merkezi İHA
Günde binlerce maske üretiyorlar.
Günde binlerce maske üretiyorlar.


Beyoğlu Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde getirilen maske takma zorunluluğu ile birlikte Semt Konaklarında devam eden maske üretimini artırdı.

İHA
Maske üretimi hız kazandı.

Semt Konakları Dikiş Nakış Atölyelerinde günlük olarak üretilen 10 bini aşkın maske, belediye ekipleri tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Çalışma ile hem vatandaşların hem de belediye birimlerinde çalışan personelin maske ihtiyacı karşılanmış oluyor.

  • Semt Konaklarını ziyaret ederek maske üretimi gerçekleştiren personel ve gönüllü kursiyerlerle bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gösterdikleri gayretten dolayı kendilerine teşekkür etti.

İHA
Çifte bayram yaşanması amaçlanıyor.


Çifte bayramı birlikte yaşayalım diye gayret ediyoruz

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında virüs salgınına karşı başarılı bir mücadele yürütüldüğünü belirten Başkan Yıldız,

“Bu süreçte biz de Beyoğlu Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda Semt Konaklarımızda hocalarımız ve gönüllü kursiyerlerimizle birlikte maske üretiyoruz. Hep beraber çifte bayramı birlikte yaşayalım diye gayret ediyoruz. Geçen haftaya kadar günlük ürettiğimiz yaklaşık 10 bin maske ihtiyacı karşılıyordu. Fakat İstiklal Caddesi’nde yoğunluğun artmasıyla birlikte biz de üretim kapasitemizi artırdık ve şuanda 10 binin üzerinde maskeyi sadece İstiklal’de dağıtıyoruz. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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