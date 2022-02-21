Koronavirüs Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı
TÜRKİYE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı

Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı. Bakan Pakdemirli sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli koronavirüse yakalandı.

Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı

Bakan Pakdemirli sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen" ifadelerini kullandı.

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