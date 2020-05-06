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Koronavirüs Tayvanda koronavirüs karşı geliştirilen aşı fareler üzerinde denendi
DÜNYA

Tayvan'da koronavirüs karşı geliştirilen aşı fareler üzerinde denendi

Tayvan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen bir aşının, laboratuvar farelerinde ümit verici sonuçlar verdiği bildirildi. Aşının hayvanlarda güçlü antikor yanıtları sağladığı belirtildi

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

FocusTaiwan'ın haberine göre, kısmen devlet tarafından finanse edilen Adimmune şirketi yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında, hastalık üretme kapasitesini kaybetmiş olan ve kültürde büyütülen virüs partiküllerini kullanan pasif bir aşı geliştirmeye odaklandıklarını açıkladı.

  • Araştırmacıların üç aylık sürede aday bir aşı geliştirdiği ve aşının, Ulusal Tayvan Üniversitesi Klinik Laboratuvar Bilimleri ve Medikal Biyoteknoloji Bölümü'nde görevli Çeng Sui-yuan liderliğinde hayvanlar üzerinden denenmeye başlandığı belirtildi.

Farelere enjekte edilen aşının, hayvanlarda çok güçlü antikor yanıtları sağladığı ve yılın ikinci yarısında insanlar üzerinde denenmesinin planladığı kaydedildi.

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