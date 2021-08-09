Koronavirüs Taziyeye giden aynı aileden 30 kişi koronavirüse yakalandı
DİYARBAKIR TÜRKİYE

Taziyeye giden aynı aileden 30 kişi koronavirüse yakalandı

Diyarbakırda'da cami bahçesinde kurulan bir taziyeye katılan ve aynı aileden olan 30 kişi, koronavirüse yakalandı. 15 kişi, durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, diğer hastaların tedavilerinin evde sürdüğü belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Taziyeye giden aynı aileden 30 kişi koronavirüse yakalandı
15 kişi, durumun ağırlaşması üzerine, hastanelerdeki yoğun bakım servislerine kaldırıldı.

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde yaşamını yitiren bir kişi için cami içerisinde taziye alanı kuruldu. Taziyeye katılan ve aynı aileden olan 30 kişi, 3 gün sonra çeşitli belirtiler üzerine sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Diclekent Mahalle Muhtarı İbrahim Meşe
DHA
Diclekent Mahalle Muhtarı İbrahim Meşe

15 KİŞİ YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE

Ekiplerin belirti gösteren kişilere yaptığı koronavirüs testleri, pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, koronavirüse yakalanan 30 kişiyi önce evde izolasyona aldı. 15 kişi, durumun ağırlaşması üzerine, hastanelerdeki yoğun bakım servislerine kaldırıldı.

Cami içine kurulan taziye çadırı 30 kişinin korona virüse yakalanmasına neden oldu.
DHA
Cami içine kurulan taziye çadırı 30 kişinin korona virüse yakalanmasına neden oldu.

‘YEMEK KALKSIN’

Diclekent Mahalle Muhtarı İbrahim Meşe, "30 kişi hastalığa kapıldı. Bunları ben muhtar olarak uyarıyorum sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda. Bizzat kendim diyorum ki onlara yemek verilmesin. Bu yemek verildikten sonra bu hastalığa yakalanıyor. Defalarca diyorum ki yemek kalksın. Uyarıma rağmen, taziyede 30 kişinin hasta olduğu bilgisini aldık. 15'i yoğun bakımda. Yani bunlara önlem alınmalı" dedi.

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