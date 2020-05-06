Tek-çift uygulaması bitti ama taksiler boş kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Mayıs’ta yaptığı açıklamaların ardından, Covid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçirilen taksilerdeki tek-çift plaka uygulaması kaldırıldı.

Erdoğan’ın bu uygulamanın kaldırıldığını duyurmasının ardından bir müjde de Eskişehir Valiliği’nden geldi. Eskişehir Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre 5 Mayıs 00.00 itibariyle taksilerdeki tek-çift plaka uygulaması kaldırıldı.

Eskişehir Şoförler Odası Başkanı Suat Er

Tek-çift plaka uygulaması sona erdi

Artık Eskişehir’deki bütün taksiler normal çalışma düzenlerine geri dönebilecek. Öte yandan, hijyen ve temizlik tedbirleri alınmaya devam edecek.

Valiliğin açıklamasının ardından Eskişehir Şoförler Odası, bünyesindeki tüm şoförlere tek-çift uygulamasının kaldırıldığını kısa mesaj ile duyurdu. Eskişehir Şoförler Odası Başkanı Suat Er’in adıyla gönderilen mesajda, “Sayın üyelerimiz; Eskişehir Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda tek-çift plaka uygulaması 4 Mayıs 00.00’dan itibaren sona ermiştir. Şoför esnafımıza duyurulur” ifadelerine yer verildi. Haberi alan taksiciler ise sevinçle kontak çevirdi.

“Uygulama kalktı ama taksiler hala boş”

Eskişehir’de İstiklal mahallesindeki bir taksi durağında çalışan Mesut Evcim, uygulamanın kaldırılmasının işleri açısından iyi olacağını belirtti.

Koronavirüs tehlikesinin hala geçmediğini ve çok dikkatli olduklarını aktaran Evcim, şu şekilde açıklamada bulundu: