Koronavirüs Tek koronavirüs vakasına bir hafta tam kapanma
DÜNYA

Tek koronavirüs vakasına bir hafta tam kapanma

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'da ilk yeni tip koronavirüs vakasının geçen hafta kaydedilmesinin ardından ülkenin ana adasında bir hafta tam kapanma uygulanacak.

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Haber Merkezi AA
Tek koronavirüs vakasına bir hafta tam kapanma
Tonga, tek koronavirüs vakasına bir hafta tam kapanma ilan etti

Radyo Yeni Zelanda'daki habere göre, Tonga Başbakanı Pohiva Tu'i'onetoa, tam kapanmanın bu gece yarısından itibaren başlayacağını ve yalnızca nüfusun çoğunluğunun yaşadığı Tongatapu adası için geçerli olacağını söyledi.

Tonga Başbakanı Pohiva Tu'i'onetoa
Tonga Başbakanı Pohiva Tu'i'onetoa

Okullar, iş yerleri, restoranlar ve barların kapatılacağı Tongatapu'da geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Vatandaşların temel ihtiyaç malzemeleri veya ilaç almak, tıbbi yardım veya bankacılık hizmetleri dışında evden çıkmalarına izin verilmeyecek.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinden 27 Ekim'de Tonga'ya dönen bir kişiye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla ülkedeki ilk vaka kayıtlara geçmişti.

Başka vakanın kaydedilmediği Tonga'da ilan edilen tam kapanmanın pazar gecesi sona ermesi bekleniyor.

Yeni Zelanda'nın kuzeydoğusunda yaklaşık 170 adadan oluşan 107 bin nüfuslu Tonga'da, 2 doz covid-19 aşısı olanların oranı yüzde 31, tek doz aşı uygulananların oranıysa yüzde 48.

Sınırlarını kapatarak bugüne kadar koronavirüs salgınından korunmayı başaran Tonga'da virüsün yayılması durumunda yeteri kadar güçlü olmayan sağlık sisteminin büyük zarar göreceği belirtiliyor.

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