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Koronavirüs Sağlık Bakanı Kocanın örnek gösterdiği Tekirdağ için korkutan harita
TEKİRDAĞ TÜRKİYE

Tekirdağ haber: Bakan Koca'nın örnek gösterdiği kent için korkutan harita

Sağlık Bakanı Koca'nın örnek gösterdiği Tekirdağ için korkutan harita

Sağlık Bakanı Koca’nın koronavirüs vaka sayısı ve salgınla mücadele konusunda örnek il gösterdiği Tekirdağ’da son bir ayda vaka sayıları oldukça arttı. Kentte Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinde gösterilen koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya büründü. Üç ay arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor.

Haber Merkezi İHA
Tekirdağ koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya büründü.
Tekirdağ koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya büründü.

Çin’den yayılan koronavirüs salgını bütün dünyaya korku salmaya devam ediyor. Son günlerde ülke genelinde korona virüs salgını vaka sayıları artış gösteriyor.

Bakan Koca örnek göstermişti

Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs vaka sayısı ve salgınla mücadele konusunda örnek il gösterdiği Tekirdağ’da son bir ayda korona vaka sayıları oldukça arttı.

İHA

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Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinde üç ay öncesine kadar beyaz ve hafif şekilde mavi olan Tekirdağ kırmızıya büründü. Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan iki ayrı aya ait korona virüs yoğunluk haritası arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor. Üç ay öncesine kadar örnek il gösterilen Tekirdağ da son zamanlarda riskli il durumuna geldi.

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