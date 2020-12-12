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Koronavirüs Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi günde 50 ton dezenfektan üretiyor
TÜRKİYE

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi günde 50 ton dezenfektan üretiyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin (NKÜ) günde 50 ton yüksek kalitede toz granül yer ve yüzey dezenfektanı üretmeye başladığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Dezenfektanlar üretiliyor.
Dezenfektanlar üretiliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Laboratuvarları yüksek kalitede toz granül yer ve yüzey dezenfektanı üretimi gerçekleştirmeye başladı.

Kimya Araştırma Laboratuvarlarında üretilen yüksek kalitede toz granül ile günde 50 ton yer ve yüzey dezenfektanı elde ediliyor.

  • Üniversite yüksek kalitede dezenfektan üreterek kendi ihtiyacının yanı sıra kentin ihtiyacını da karşılamaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, üretilen dezenfektanın ilk taliplisinin Süleymanpaşa Belediyesi olduğunu belirtti.

AA
Dezenfektan ürettiler

Üniversiteler üretime hız kesmeden devam ediyor

Şahin, üniversitenin milletin ve şehrin hizmetinde olduğunu aktararak şunları kaydetti:

  • "Şehrimize katkı, hem görevimiz hem de onur sebebimizdir. Üniversitemizin dezenfektan ihtiyacını kendi imkanlarımız ile karşılayacağız. Belediyelerden talep olursa dezenfektan üretimine devam edeceğiz. İstenilen miktarda üretim gerçekleştirme imkan ve potansiyele sahibiz."

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel dezenfektan üretimini gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, "Bundan böyle kendi üniversitemizin ürettiği etkili ve güvenilir dezenfektanı şehrin hijyeninde kullanacağız. Ayrıca belirli noktalara konulan dağıtım üniteleri aracılığıyla isteyenlerin ücretsiz olarak kullanımına sunacağız." ifadesini kullandı.

Üniversitenin sıvı el dezenfektanı ve sıvı sabun üretimine de başlayacağı bildirildi.

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