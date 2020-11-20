Tekirdağ'da karantina kuralını ihlal eden yabancı uyruklu aile otogarda yakalandı

Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli S.A. ile eşi C.A'nın Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
Evlerinde iki çocuklarıyla karantinada bulunmaları gereken çift, otobüsle İstanbul'a gitmek için otogara geldi.
Otobüs firmasının görevlisi, bilet almak isteyen aileye HES kodu sorgulaması yapınca testlerinin pozitif olduğunu ve karantinada bulunmaları gerektiğini fark etti.
Para cezası uygulandı
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Suriyeli çifte tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 182'şer lira ceza uyguladı.
Aile, sağlık ekiplerince Çorlu ilçesinde bulunan yurda götürüldü.