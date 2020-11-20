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Koronavirüs Tekirdağda karantina kuralını ihlal eden yabancı uyruklu aile otogarda yakalandı
TÜRKİYE

Tekirdağ'da karantina kuralını ihlal eden yabancı uyruklu aile otogarda yakalandı

Tekirdağ'da karantina kuralını ihlal eden yabancı uyruklu aile otogarda yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve karantina kuralını ihlal eden yabancı uyruklu aile, İstanbul'a gitmek üzereyken otogarda yakalandı. Aile, Çorlu ilçesindeki yurda yerleştirildi

Haber Merkezi AA
Para cezası uygulanan aile yurda yerleştirildi.
Para cezası uygulanan aile yurda yerleştirildi.

Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli S.A. ile eşi C.A'nın Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Evlerinde iki çocuklarıyla karantinada bulunmaları gereken çift, otobüsle İstanbul'a gitmek için otogara geldi.

Otobüs firmasının görevlisi, bilet almak isteyen aileye HES kodu sorgulaması yapınca testlerinin pozitif olduğunu ve karantinada bulunmaları gerektiğini fark etti.

Para cezası uygulandı

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Suriyeli çifte tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 182'şer lira ceza uyguladı.

Aile, sağlık ekiplerince Çorlu ilçesinde bulunan yurda götürüldü.

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