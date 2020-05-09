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Koronavirüs Temassız ihracat yapan sürücülerinin TIRlarda iftar hazırlığı
TÜRKİYE

Temassız ihracat yapan sürücülerinin TIR'larda iftar hazırlığı

Temassız ihracat yapan sürücülerinin TIR'larda iftar hazırlığı

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle ihracatı temassız yapan Türk şoförler, TIR'larında oluşturdukları bölümde iftar yemeğini hazırlıyor.

Haber Merkezi DHA
Türk şoförler, TIR'larında oluşturdukları bölümde iftar yemeğini hazırlıyor.
Türk şoförler, TIR'larında oluşturdukları bölümde iftar yemeğini hazırlıyor.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 Mart 2020'den itibaren Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı ile Irak yönetimindeki İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasındaki tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimleri temassız yapılıyor.

Temassız ihracat yapan sürücüler, kendilerine ayrılan TIR Parkı'nda sıra beklerken, iftar vakti yaklaşınca yemek hazırlığına başlıyor. Ailelerinden uzak geçirdikleri ramazan ayında sürücüler, TIR'larındaki bölmelerde hazırladıkları çeşitli yemeklerle iftar yapıyor.

Türk şoförler, TIR'larında oluşturdukları bölümde iftar yemeğini hazırlıyor.

Evinden uzakta iftar yapmanın burukluğunu yaşadığını anlatan sürücü Hasip Sarıboğa, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Biz ailemizi özlüyoruz. Onlardan uzağız. Şu anda iftar yemeğimizi hazırlıyoruz. Biz de evde olmak istiyorduk. Beraber ailemizle iftarımızı açmak istiyorduk."

Temassız ihracat yapan sürücülerinin TIR'larda iftar hazırlığı
FOTOĞRAF 10
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Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 Mart 2020'den itibaren Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı ile Irak yönetimindeki İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasındaki tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimleri temassız yapılıyor.
Title
Temassız ihracat yapan sürücüler, kendilerine ayrılan TIR Parkı'nda sıra beklerken, iftar vakti yaklaşınca yemek hazırlığına başlıyor.
Title
Ailelerinden uzak geçirdikleri ramazan ayında sürücüler, TIR'larındaki bölmelerde hazırladıkları çeşitli yemeklerle iftar yapıyor.
Title
Evinden uzakta iftar yapmanın burukluğunu yaşadığını anlatan sürücü Hasip Sarıboğa, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Biz ailemizi özlüyoruz. Onlardan uzağız. Şu anda iftar yemeğimizi hazırlıyoruz. Biz de evde olmak istiyorduk. Beraber ailemizle iftarımızı açmak istiyorduk.
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Title
Temassız ihracat yapan sürücülerinin TIR'larda iftar hazırlığı
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle ihracatı temassız yapan Türk şoförler, TIR'larında oluşturdukları bölümde iftar yemeğini hazırlıyor.

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