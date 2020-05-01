Test sonucunu beklemeden memlekete gitti ortalık karıştı

Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, çalışma alanları içinde maskelerini taktıkları, kişisel mesafelerini korudukları ve hijyene dikkat ettikleri sürece gönüllerinin rahat olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: Bunu yaptığım sürece ben gönül rahatlığıyla evime gidebiliyorum. İş kıyafeti dediğimiz önlüğümüzü burada bırakıyoruz, evimize gidiyoruz. Gerek ailem gerekse yakın çevremdeki insanlar için endişelendiğim zamanlar çok oldu. Burada önlemlere dikkat ettiğim sürece o daha bir gönül rahatlığı sağladı. Bu tehdit henüz ortadan kalkmadı. Şu an için hayatımızın büyük bir parçası ve bizi tehdit ediyor. Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde aldığımız önlemler ve uygulamalar bize başarı getirdi ancak tedbiri elden bırakmak için henüz çok erken. Evde kal Türkiye.