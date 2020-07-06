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Koronavirüs Mübaşir pozitif çıktı hakim ve 4 personel karantinaya alındı Binadaki güvenlik ve sağlık tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı
TÜRKİYE

Tokat haberleri: Mübaşir pozitif çıktı, hakim ve 4 personel karantinaya alındı

Mübaşir pozitif çıktı hakim ve 4 personel karantinaya alındı: Binadaki güvenlik ve sağlık tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan adliye binasında görevli 1 mübaşirin Kovid1-9 testi pozitif çıkınca, yakın temaslı olduğu tespit edilen 1’i hakim toplamda 5 adli personel evlerine gönderilerek karantina altına alındı. Binadaki güvenlik ve sağlık tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.

Haber Merkezi İHA
Binadaki güvenlik ve sağlık tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.
Binadaki güvenlik ve sağlık tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan Kaymakamlık binasının 1’inci katında hizmet veren adliye binasında çalışan bir mübaşirin koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon uygulamasının gerçekleştiği binada 3’ü birinci derecen 2’si ise ikinci dereceden temaslı olduğu tespit edilen 5 adliye personeli güvenlik önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

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Binadaki güvenlik ve sağlık tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.

Binadaki güvenlik ve sağlık tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

Aralarında 1 de hakimin bulunduğu öğrenilen 5 personelin 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulacakları öğrenilirken, korona virüs testi pozitif çıkan mübaşirin tedavi altına alındığı öğrenildi. Adliye binası içerisindeki dezenfektasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açılırken, binadaki güvenlik ve sağlık tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.

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