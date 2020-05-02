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Koronavirüs Toplu cenaze namazı pahalıya patladı Ölü sayısı 2ye, vaka sayısı 60a yükseldi
TÜRKİYE

Toplu cenaze namazı pahalıya patladı: Ölü sayısı 2'ye, vaka sayısı 60'a yükseldi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmış ve köy kaymakamlık tarafından karantina altına alınmıştı.

toplu namaz pahalıya payladı, köyde bir kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 60'a yükseldi. Yasak olmasına rağmen toplu cenaze namazına izin veren köy muhtarı, azalar ve cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Haber Merkezi İHA
Taşkınpaşa köyü 21 Nisan'da karantina altına alındı.
Taşkınpaşa köyü 21 Nisan'da karantina altına alındı.

Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından koronavirüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 82 yaşındaki M.M tedavi gördüğü hastanede vefat etti. M.M'nin cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defin edildi.

Nevşehir'de toplu cenaze namazı kılınan köyde 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
KORONAVİRÜS
Nevşehir'de toplu cenaze namazı kılınan köyde 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
  • Köyde toplu halde kılınan bir cenaze namazının ardından 6 kişinin virüs testi pozitif çıkmış ve Ürgüp Kaymakamlığı tarafından karantina kararı verilmişti. Başta köy muhtarı Emin Esertürk olmak üzere azalar ve cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Köyden kaçarken yakalandı

Geçtiğimiz günlerde de köyünün karantinaya alınmasının ardından köyden kaçak yolları kullanarak başka bir köye kaçan A.İ. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanmış ve 3 bin 150 lira idari para cezası kesilerek köye tekrar götürülmüştü.

Virüse yakalanarak Kayseri'de tedavi altına alınan 70 yaşındaki F.İ. de 29 Nisan’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Köyde vaka sayısının 60 yükseldiği öğrenildi.
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