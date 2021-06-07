Koronavirüs Trabzonda cenazeye katılan 46 kişi korona oldu
TRABZON TÜRKİYE

Trabzon'da cenazeye katılan 46 kişi korona oldu

Trabzon'da farklı cenaze törenlerine katılan ve daha sonra Kovid-19 pozitif olduğu öğrenilen kişiler nedeniyle 46 yeni vaka, 32 temaslı tespit edildi. Öte yandan, Araklı ilçesinde bazı alanların, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Trabzon haberleri... Cenazeye katılan 33 kişi korona oldu: Mahalle karantinaya alındı
Taşönü Mahallesi vaka sayısının oldukça fazla olması nedeniyle karantinaya alındı.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bir ilçede eklem ağrısı şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuran kişinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bu kişinin 27 Mayıs'ta kalabalık bir cenaze törenine katıldığının tespiti üzerine yapılan filyasyon çalışması sonucu 33 yeni vaka tespit edildiği aktarılan açıklamada, il dışından birçok kişinin cenaze törenine geldiği ve geri döndüğü, Ankara ve Samsun'a dönen kişilerden de pozitif vakaların bulunduğu ifade edildi.

Trabzon'da cenazeye katılan 100 kişiden 40’ının korona testi pozitif çıktı
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Trabzon'da cenazeye katılan 100 kişiden 40’ının korona testi pozitif çıktı

Başka bir ilçede yaşayan aynı soyadlı 5 kişinin test sonucunun pozitif olduğu, ailenin vefat eden yakınları nedeniyle Sakarya'dan Trabzon'a geldiklerinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, söz konusu kişilerle temasa geçen kişilerden alınan test sonucunda 13 yeni vaka ile 32 temaslı tespit edildiği bildirildi.

Trabzon'da cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı: Mahalle ikinci kez karantinaya alındı
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Trabzon'da cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı: Mahalle ikinci kez karantinaya alındı

Açıklamada, her iki olayın ardından temaslıların izolasyon ve karantina süreçlerine dahil edildikleri vurgulandı.

Öte yandan, Araklı ilçesinde bazı alanların, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı öğrenildi.

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