Koronavirüs Trabzonda Kovid-19 ve KKKA tedavisi uygulanan hasta sağlığına kavuştu
TÜRKİYE

Trabzon'da Kovid-19 ve KKKA tedavisi uygulanan hasta sağlığına kavuştu

Trabzon'da yeni tip koronavirüs ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tedavisi gören hasta sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi AA
Trabzonda Kovid-19 ve KKKA tedavisi uygulanan hasta sağlığına kavuştu
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Kaya, Gümüşhane'den bir süre önce ön planda ateş ve halsizlik gibi şikayetleri olan bir kadının hastaneye başvurduğunu söyledi. Hastanın belirtilerinin Kovid-19'a işaret etmesi dolayısıyla ilk önce PCR testi yaptıklarını belirten Kaya, "Hastamızın testi pozitif çıkınca hemen Kovid-19 tedavisine başladık. Hastamızdan aynı zamanda KKKA testi de istedik. Bu testin sonucu da yaklaşık bir hafta sonra pozitif çıktı." dedi. Kaya, hastaya önce Kovid-19 ardından da KKKA hastalığına ilişkin tedavi uygulandığını ifade ederek, "Uyguladığımız tedavi ve takiple hastamız yoğun bakım desteğine ihtiyaç duymadan sağlığına kavuştu." diye konuştu.

KKKA'DA ARTIŞ VAR

Kovid-19 ile mücadele kapsamında hijyen, maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uymaya devam edilmesinin önemli olduğunun altını çizen Kaya, şunları kaydetti:

  • "Bu kurallara uyum çok önemli ve ihmal edilmemeli. Ayrıca mevsim dolayısıyla bölgemizde KKKA vakalarında bir miktar artış gözlemliyoruz. Özellikle de Gümüşhane ve Bayburt, KKKA vakaları açısından riskli bölgelerden. Kırsal alanlarda bir şekilde doğa ile temasta bulunanlar, piknik yapanlar, bu temasın ardından mutlaka vücutlarını kene yönünden kontrol etmeliler. Açık renkli kıyafetler tercih edilmeli, pantolon paçaları çorabın içine sokulmalı. Hastalığın 10-14 güne kadar kuluçka dönemi oluyor. Bu süre içerisinde ateş, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, vücutta kanama ve döküntü gibi belirtilere karşı uyanık olunmak gerekiyor. Bu belirtilerle karşılaşanlar mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvursunlar."

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